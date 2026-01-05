Javier Abínzano asume el cargo de director general del nuevo CBM Elche

El Club Balonmano Elche y Javier Abínzano han llegado a un acuerdo para que el navarro se incorpore al organigrama del club ilicitano y asuma la dirección general de la entidad que preside Javier García, ocupando una parcela hasta el momento inédita con la que se pretende dar un paso al frente en materia de profesionalización. El tafallés ha acumulado una larga trayectoria en todos los ámbitos del balonmano, desde su época como jugador en equipos como BM Tafalla, Beti-Onak y BM Altea; y la última y más reciente en la que ha presidido el Club Balonmano Benidorm durante trece años (hasta junio de 2023); llevando al equipo sénior masculino de Segunda Nacional a ASOBAL, con clasificación incluida para disputar la EHF European Cup como subcampeón de Copa del Rey.

Abínzano ha destacado en sus primeras palabras como director general de la entidad que “me motiva el nivel de línea femenina increíble que tiene el CBM Elche, con muchos éxitos acumulados en los últimos años, y una línea masculina que puede desarrollarse; pero, sobre todo, la base y la historia que, sumadas a la pasión que tengo por el balonmano, han hecho imposible decirle que no”. El navarro ha asegurado que va a aportar su “pasión y conocimiento para poder desarrollar nuevas líneas y nuevas aptitudes que permitan buscar unos objetivos muy ambiciosos” y ha explicado que sus funciones se enmarcarán “en la consecución de recursos económicos en la parte de marketing comercial, esponsorización e ingresos atípicos”.

Objetivos

El nuevo director general franjiverde ha hecho hincapié en una máxima, “esto no es pedir dinero; es invertir en deporte, aspecto social y repercusión mediática” y ha remarcado que “se puede conseguir todo cuando hay mucho trabajo. El objetivo prioritario es aportar ese granito de manera para que el sénior femenino consiga por fin un título de Liga Guerreras Iberdrola, que el sénior masculino consiga dar ese saltito que le hace falta para llegar a unos niveles mucho más altos, siempre teniendo en cuenta que la base va a ser un pilar fundamental, tanto en la relación con los jugadores y las jugadoras como con las familias, para que el CBM Elche siga siendo como es, pero llegando más lejos”.

Abínzano ha profundizado en su plan para la sección masculina, que tiene al equipo sénior como cabeza visible en Primera Nacional. “Es una rama que tiene muchas posibilidades y margen de crecimiento y mejora, porque, sólo con los jugadores ilicitanos repartidos por toda la provincia, con la base trabajando a pleno rendimiento y con una capacidad de inversión mayor podemos conseguir, quién sabe, objetivos como estar en ASOBAL el día que podamos estar. Hay que ser muy ambiciosos. Luego ya veremos hasta dónde llegamos, pero si no lo vamos a intentar, es mejor ni empezar. Para ello es muy importante potenciar la base y afianzar todo el trabajo que se hace con los futuros jugadores”.

Valores

Finalmente, el navarro ha puesto sobre la mesa tres palabras con las que quiere que su etapa al frente del CBM Elche quede identificada. “Fiabilidad, respeto y compromiso” y ha añadido que “me gustaría que se viera que somos personas fiables y somos un Club que damos todo y se puede confiar en nosotros. Tenemos que aumentar nuestra masa social. Veo desde la distancia que hay gente todavía que no ha sabido valorar en su justa medida los logros que se han conseguido. Soy consciente de que el fútbol lo canibaliza todo y es el deporte rey, pero nosotros damos nombre y éxito a una ciudad como Elche” ha concluido el nuevo director general del CBM Elche.