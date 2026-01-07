La AFE se concentra en Alicante

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) publicó este miércoles la convocatoria de la 39.ª edición de Sesiones AFE, una concentración en la que jugadores sin equipo trabajarán con el objetivo de fichar por algún club para lo que queda de temporada.

La concentración se desarrollará entre el 7 y el 18 de enero en Alicante. Durante este tiempo, la selección de AFE disputará partidos amistosos contra diversos equipos todavía por confirmar. El entrenador de esta selección será Javier González, exfutbolista de equipos como Athletic Club, Celta de Vigo o Hércules. David Aganzo, presidente de AFE, estuvo presente en el Hotel Bonalba Alicante para recibir a los jugadores seleccionados.

Javier González ha seleccionado un equipo formado por 20 futbolistas con Carlos Soler y Diego Cotelo en la portería. La defensa estará ocupada por Xavi Estacio, Guille Caballero, Íñigo Albizuri, Javi Julià, José Ríos Reina y Daniel Lasure. En el medio del campo actuarán Manu Martín, Jon Cabo, Álex Jaraiz, José García Maurin, Rubén Sáiz, Víctor Tablero, Bryan Rodrigues y David Doval. Por último, en la delantera, aparecerán los nombres de Samuele Longo, Michu Escobedo, Sebas Chalbaud y Xavi Cencillo

Junto a los 20 convocados, el centrocampista Jesús Beas, en la fase final de recuperación de una lesión, trabajará en la concentración junto al servicio médico para ponerse a punto y conseguir el propósito común de fichar por algún equipo.