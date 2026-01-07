Arabia, la millonaria tentación para las estrellas del Madrid: "Seguimos pudiendo comprar a los mejores"

El Real Madrid juega de local en Arabia Saudí. Es una situación que viene repitiéndose desde 2020, cuando la RFEF, con Rubiales al mando, decidió llevar el torneo a Oriente Próximo. Es un entorno favorable para el club blanco, donde tiene una peña oficial distribuida entre Yeda, sede de esta edición, y Riad, capital que alterna con la ciudad costera. Vinicius, Mbappé, Bellingham o Rodrygo son reclamos, también para los clubes de la Saudi Pro League y del 'proyecto-país' saudí.

Cristiano abrió camino y Benzema lo amplió

La ausencia de Mbappé es un golpe económico para un torneo que hay que concebir en la estrategia Vision 2030 de Arabia que busca reducir la dependencia del petróleo. El deporte es fundamental, con el fútbol como eje. Para ello, dos planes: atraer torneos como la Supercopa y fichar a los mejores jugadores del planeta para la Saudi Pro League. Una lógica que se inició hace varios años con la llegada de Cristiano Ronaldo y que acompañaron otros como Karim Benzema.

Karim Benzema, celebrando un gol con el Al Ittihad ante el Al Shabab / @ittihad

Ambos, con pasado madridista. El caso del francés fue paradigmático de lo que quiere Arabia. Un futbolista que venía de hacer una temporada que le valdría el Balón de Oro, ya vestido con la camiseta del Al-Ittihad. Fue una salida que dejó un hueco importante y que supuso un golpe de efecto para un campeonato que ha ido cambiando el foco. Desde el gasto sin límite en 2023 al proceso de privatización actual, que busca apostar también por jóvenes promesas.

Sin embargo, desde el entorno del fútbol saudí se transmite una idea: "Seguimos pudiendo comprar a los mejores jugadores". Esto no quiere decir que lo vayan a lograr. Evidencia que el modelo sigue teniendo la capacidad suficiente como para poner sobre la mesa 40 millones al año por cada edición de la Supercopa y 1.000 por cinco años para Vinicius. Ese fue el órdago lanzado por el PIF (fondo público saudí) para intentar vestir al jugador del Madrid de azul Al Hilal. Un acercamiento que llegó cuando el brasileño era el mejor -o de los mejores- futbolista del mundo.

Vinicius, Mbappé, Rodrygo o Modric

Con la renovación del atacante en el aire, el romance de Arabia vuelve a abrirse. Una historia preparada para cualquier futbolista de talla mundial. Aunque en algunos casos, como reconocen fuentes cercanas a los clubes de la Saudi Pro League, se ha utilizado a Arabia para engordar el precio y las tasaciones de algunas operaciones. Sin embargo, los actores de Oriente Próximo están al acecho de todos los grandes negocios que pueda haber.

Cristiano Ronaldo, capitán del Al Nassr / AL NASSR

Antes de que Mbappé recalase en el Madrid, después de siete años de negativas, Arabia ideó un plan para bañar en oro al francés, de nuevo con destino Al Hilal. Aunque el club es lo de menos en este tipo de movimientos. Cada gran futbolista se concibe como patrimonio de la competición y del fútbol saudí. Se llegaron a barajar cifras astronómicas de 300 millones al PSG con un contrato para el jugador de 700 millones. En el fondo, un cheque para evidenciar que el dinero no es un problema.

Esto no quiere decir que todos los objetivos sean una carrera sin límite, pero sí que la ambición de Arabia ha sido la de reunir bajo su paraguas a la mayor constelación posible, para aumentar su prestigio y competitividad. No solo se han abordado propuestas en pico de forma, también en situaciones de mercado que se han dado como la de Rodrygo a finales de la pasada temporada, cuando vivió un ocaso. De nuevo la dupla Al-Hilal - PIF surgió para ofrecer 300 millones con los que reemplazar a Neymar.

Muchas de estas cifras son filtraciones que no se traducen en una propuesta efectiva, pero demuestran un interés real. La prueba demostrable fue el encuentro que tuvieron en Praga entre el entorno de Vinicius y representantes del fútbol saudí. Los grandes jugadores del Madrid siempre han sido el gran objeto de deseo de las autoridades árabes. Antes de fichar por el Milan, Modric recibió una propuesta valorada en 100 millones por dos años que terminó rechazando para seguir en Europa. El que sí aceptó el reto saudí fue Nacho, erigido en capitán de Al-Qadisiyah. Una millonaria tentación que volverá a planear en esta edición de la Supercopa.