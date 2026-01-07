Arkano actuará en el descanso del HLA Alicante-Leyma Coruña

El momento del HLA Alicante es envidiable. El conjunto dirigido por Rubén Perelló es cuarto en Primera FEB pese a la derrota en Menorca del pasado domingo. Para continuar con la buena dinámica y la unión con la afición, este domingo, en el descanso del duelo ante el Leyma Coruña, Arkano actuará delante de una afición que no está abandonando a su equipo en ningún momento.

Todos los abonados que acudan a ver el partido junto al público general que adquiera la entrada podrá disfrutar de una actuación de Arkano, un freestyler y rapero natural de Alicante. Con esta iniciativa, el Lucentum pretende llenar todavía más las gradas del Pedro Ferrándiz en una de las citas más esperadas del calendario, el duelo ante Leyma Coruña.

El conjunto gallego es primero de la clasificación con trece victorias y una sola derrota. Esta llegó el pasado 28 de diciembre ante el Obradoiro en uno de los mejores partidos hasta el momento ante el Obradoiro.

Además de la actuación de Arkano en el descanso, los seguidores que lo deseen podrán conocer al artista en la previa del encuentro. Desde las once de la mañana hasta las once y media estará firmando el cartel y haciéndose fotos. Esto tendrá un precio de 25 euros y contará con un aforo limitado de 50 personas.

Será el primer partido del Lucentum en casa este año y desde la entidad confían en poder dar un golpe sobre la mesa ante el líder de la competición. Tras la derrota en Menorca el equipo cayó a la cuarta posición, siendo superado por Movistar Estudiantes en la clasificación.

Sin embargo, la temporada sigue siendo extraordinaria y el momento deportivo del equipo es inmejorable. Otra razón para acudir al Centro de Tecnificación será el debut de Eddy Polanco ante su gente, después de sumar sus primeros minutos el pasado domingo.