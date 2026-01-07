El Barça de Flick regresa al lugar donde todo empezó: "Ganar la última Supercopa nos dio mucha energía"

Se diría que todo le resultaba familiar ayer a Hansi Flick cuando apareció en el gigante complejo que rodea al estadio Rey Abdullah de Yeda. Pero no terminaba de ser así. El espacio que el año pasado se dedicaba a los entrenamientos y ruedas de prensa de los equipos de la Supercopa de España está ahora ocupado por la Copa Asia sub'23. Tantos eventos deportivos quiere organizar este país, con el Dakar también a unos centenares de kilómetros, que todo se solapa.

Pero todo lo demás es igual, los alrededor de 30 grados que vive o padece (al gusto de cada cual) la ciudad, el entusiasmo de la prensa saudí por la competición y sus protagonistas, una lluvia de selfis le pidieron al alemán tras su comparecencia. Y todos estos estímulos resultan más que positivos para el Barça de Flick, que hace un año arrancó ayer su narrativa de éxito.

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ofrece una rueda de prensa este martes, en el Alinma Stadium de Yeda (Arabia Saudí) previo al partido de mañana de la Supercopa de España 2026 ante el Athletic Club. / Ángel Martinez RFEF / EFE

"Ganar este título el año pasado nos dio mucha energía para el resto de la temporada. Queremos repetir este curso", decía el entrenador alemán, recordando que hace exactamente un año todo eran espinas para un Barça que aterrizaba en Yeda, cuatro derrotas y una sola victoria en sus siete partidos de Liga precedentes, lo que le llevó a cerrar la primera vuelta a seis puntos del liderato, en manos del Atlético de Madrid.

Del caso Olmo a Cancelo

Y más allá de las sensaciones en el campo, hace exactamente un año los malabares de Joan Laporta con el límite salarial estuvieron a punto de hacer estallar el proyecto. Eran días en que Dani Olmo y Pau Víctor habían quedado desinscritos, a la espera de una asistencia de gracia del CSD que acabó llegando minutos antes de la semifinal, un Barça-Athletic, como ahora, llevando al presidente azulgrana a perder los papeles en el palco, borracho de euforia. No habrá ahora esos apuros para fichar a inscribir a Cancelo (la cesión aún no es oficial), elogiado ayer por el que será su nuevo entrenador: "Un jugador experto, una buena opción para estos seis meses"

El delantero del FC Barcelona Dani Olmo durante un entrenamiento del equipo catalán este martes, en el Alinma Stadium de Yeda (Arabia Saudí) previo al partido de mañana de la Supercopa de España 2026 ante el Athletic Club. / Ángel Martinez RFEF / EFE

Ese día, esa semana inicial de 2025, supuso un punto de inflexión para el Barcelona. El germen real de una temporada que acabó con tres títulos (la propia Supercopa, la Liga y la Copa), la recuperación del pulso competitivo en la Champions y el derrocamiento del ciclo exitoso del Real Madrid de Carlo Ancelotti, vapuleado por un contundente 2-5 en la final de Yeda. Baste con recordar que, hace un año, Eric García pidió salir cedido, sin éxito, y hoy es indiscutible como mediocentro o como central, lo que haga falta.

"Yo veo que más similitudes que diferencias", dice Ernesto Valverde sobre aquel Barça y sobre este: "Quizá el estado de forma de algunos jugadores que han entrado más, pienso por ejemplo en Ferran, ha cambiado, pero el estilo es parecido. Te obligan a jugar de una determinada manera, apretando alto y cerrando por dentro, invitando a que le ataques sus espacios. Pero es más fácil analizarlo que hacerlo, claro".

Ernesto Valverde e Iñaki Williams, ayer en Yeda. / ATHLETIC CLUB

Lamine, ausente en el entrenamiento

Cuenta Flick con recuperar a Pedri para la titularidad para incrementar las ya de por sí enormes opciones de su equipo. También espera contar con Lamine Yamal, que no se entrenó en la previa por precaución. Y con Joan Garcia, pues el técnico le considera "el número uno" también para este torneo a dos partidos, en el que no hay rotaciones que valgan. Fermín, tras su exhibición ante el Espanyol en un puñado de minutos, debería ser el mediapunta titular. Con Araujo, seguramente, haya que esperar un poco más.

Más dudas hay en el Athletic, empezando por la portería, donde Valverde podría entregarle su confianza al joven Padilla, algo que suele hacer con el portero suplente en los torneos cortos. Confía 'Txingurri' en el crecimiento de forma de los hermanos Williams para apretarle las clavijas al Barça y conseguir que la historia sea diferente a la del año pasado. "Venimos como los menos favoritos, pero hemos venido a ganar", advierte Iñaki.