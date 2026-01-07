LaLiga denuncia los insultos a Joan Garcia en el derbi: "Queremos la cabeza de Joan"

El regreso de Joan Garcia al RCD Stadium tras fichar por el Barça marcó el derbi catalán del pasado sábado entre el RCD Espanyol y el FC Barcelona. A pesar de las medidas de seguridad reforzadas en Cornellà y los avisos continuos por parte del club a los propios aficionados, LaLiga ha denunciado que durante el encuentro se profirieron insultos y faltas de respeto al portero azulgrana. "Queremos la cabeza de Joan", recoge el documento que chillaron algunos aficionados durante el partido que terminó con la derrota de un Espanyol que a pesar de todo se desenvolvió con mucha solvencia.

Entre las múltiples muestras de violencia verbal hacia el equipo rival, LaLiga recoge especialmente los insultos dirigidos al guardameta de forma personal. En el minuto 13 de partido, según recoge el documento, un grupo de aficionados locales ubicados en Gol Cornellá, sectores 109, 110, y 111 e integrantes de la grada de animación “Grada Canito”, entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 10 segundos, el cántico “Queremos la cabeza de Joan” siendo secundado por gran parte de aficionados situados en otras zonas del estadio. Paralelamente, entre las faltas de respeto, LaLiga notifica el despliegue de carteles con dibujos de ratas y el lanzamiento puntual de botellas semillenas con tapón al campo.

Esfuerzo del Espanyol por evitarlo

Sin embargo, y a pesar de los insultos, el comunicado de LaLiga destaca los esfuerzos del club blanquiazul por evitar dichas conductas. En numerosas ocasiones durante la disputa del encuentro y tras los cánticos reflejados anteriormente, el Club emitió, tanto en catalán como en castellano, a través de los videomarcadores del estadio el mensaje: "Se recuerda que la legislación para la prevención de la violencia en el deporte prohíbe y sanciona la participación activa en actos violentos, xenófobos, homófobos o racistas".

Además, desde días antes, el club ya había emitido recomendaciones para los accesos al campo y había notificado la prohibición de entrar al estadio con bolsas grandes o simbología del Barça. Paralelamente, para evitar el lanzamiento de objetos, la dirección del club blanquiazul optó por instalar dos redes aproximadamente 8 metros de altura ocupando el ancho entre las intersecciones de la línea de meta con la intersección de las líneas del área de penal tras las porterías.

Paralelamente, el club instaló un túnel retráctil en la zona de acceso a túnel de vestuarios, que podría desplegarse tanto al descanso como al final del encuentro, con el fin de evitar que, en caso de lanzamientos de objetos, alguno pudiera alcanzar a futbolistas, técnicos o equipo arbitral. En este partido se desplegó en la retirada tras la finalización de la segunda parte.