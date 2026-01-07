El Real Club de Regatas de Alicante convoca elecciones para el 6 de febrero

Convocadas las elecciones para elegir nueva junta directiva en el Real Club de Regatas de Alicante el próximo 6 de febrero. La entidad celebró recientemente una Asamblea General Extraordinaria en la que los socios se reunieron para la aprobación del calendario electoral del club, que fue aprobado sin ningún voto en contra, registrándose únicamente una abstención, mientras que el resto de socios asistentes votaron a favor. Con dicha aprobación quedó establecida la fecha de las elecciones para el próximo 6 de febrero.

Durante la propia Asamblea, y mediante votación, se procedió asimismo a la constitución de la Junta Electoral y de la Mesa Electoral, completando así los pasos necesarios para el inicio del proceso electoral. El plazo para presentar las listas estará abierto entre el 16 y el 21 de enero. De momento hay dos precandidaturas lideradas por Javier Romero y Javier López. El actual presidente, Miguel López, no se presentrará a la reelección. Las elecciones tendrán lugar el 6 de febrero entre las 11:00 y las 20:00 horas, momento en el que se iniciará el recuento para oficializar la nueva junta directiva de la entidad alicantina para los próximos cuatro años. El nuevo presidente tendrá que abordar numerosos frentes tanto institucionales como deportivos en uno de los clubes más representativos a nivel nacional.

Fundado en 1889

La institución de la capital provincial se trata de uno de los clubes de deportes náuticos más antiguos de España y de una institución que es un referente en la vida social, deportiva y cultural de Alicante. Su historia está marcada por una dedicación incuestionable a la vela, el remo, la natación, el piragüismo y la pesca.

Prueba náutica organizada por el RCRA / INFORMACION

Ubicado inicialmente en la playa del Postiguet hasta que se trasladó al puerto de Alicante, a la ubicación que antiguamente se conocía como la Casa de Botes. Sus fundadores, amantes de los deportes náuticos, organizaron la primera regata en colaboración con el Ayuntamiento de Alicante en 1890, coincidiendo con las fiestas de la ciudad. Este fue el comienzo de una larga tradición de competiciones que han caracterizado a la entidad a lo largo de su historia hasta nuestros días. La institución deportiva ofrece, tanto a sus 2.400 miembros como a los alicantinos, todas las prácticas náuticas, tanto en la sede del Puerto como en las instalaciones del tiro de pichón, siendo dos lugares ligados a la vida de la ciudad y a la promoción del turismo alicantino.

El Real Club de Regatas de Alicante estará en el suelo del Puerto de Alicante hasta 2048. Así lo decidió hace unos meses la Autoridad Portuaria, atendiendo la petición de la Junta Directiva del propio RCRA, que solicitó extender esa concesión que el club posee desde 1997 y que le permite gestionar el edificio de su sede, incluyendo el restaurante y los atraques.

El acuerdo favorable del Consejo de Administración del Puerto permitió que el RCRA siga gestionando sus instalaciones en el muelle de poniente hasta 2048, siendo el plazo máximo permitido de 50 años. Hay que recordar que la legislación vigente, es decir, la Ley de Puertos del Estado, especifica que si el concesionario, es decir, el RCRA, lleva a cabo una inversión relevante no prevista y autorizada por la Autoridad Portuaria, el plazo de vencimiento de la concesión podrá ser prorrogado.