Supercopa de España
Ter Stegen vuelve a Arabia Saudí para la final de la Supercopa
El portero anuncia en sus redes sociales que regresa a Yeda, tras abandonar la concentración para someterse a pruebas médicas en Barcelona
Si el Barça gana este domingo la Supercopa de España, será su capitán quien la levante al cielo de Yeda. Marc-André Ter Stegen ha anunciado en sus redes sociales que este viernes cogerá un vuelo de vuelta a Arabia Saudí, tras confirmar que las molestias que le obligaron a abandonar el martes la concentración azulgrana no revisten gravedad.
"Todo bien. Sesión matinal en Barcelona. Ahora, de vuelta a Yeda para unirme al equipo", ha publicado el portero en su cuenta de X, acompañando el texto de un vídeo en el que se le ve entrenando a pleno rendimiento, sin aparentes dificultades.
Pruebas médicas positivas
Se apagan así las alarmas encendidas cerca de la medianoche del domingo, cuando el Barça anunció que su capitán abandonaba la expedición tras el entrenamiento celebrado en Yeda. Ponía rumbo a Barcelona para someterse a pruebas médicas que midieran el alcance de la dolencia, mientras Diego Kochen tomaba un vuelo de urgencia a Arabia Saudí para ejercer de tercer portero en la semifinal contra el Athletic.
Finalmente, las evaluaciones de los doctores aportaron noticias tranquilizadoras, también para una hipotética salida del alemán en este mercado de invierno, dado que Joan Garcia le cierra la puerta de la titularidad en el equipo azulgrana. Deco ya había avanzado el miércoles, antes de la semifinal, que las molestias del portero "no eran importantes".
Suscríbete para seguir leyendo
- El primer premio de El Niño deja 1,4 millones de euros en la provincia de Alicante
- El río Segura se llena de espuma por el vertido de aguas residuales de municipios ribereños de Murcia y Alicante
- Fnac Alicante cierra sus puertas tras 25 años de actividad y este es el negocio que lo sustituirá
- Llegan las locomotoras totalmente eléctricas más potentes del mundo: así son
- Investigadores de Alicante se alían con el Centro Nacional de Supercomputación para traducir al instante lenguas minoritarias
- Los vecinos de Playa de San Juan arrancan promesas a Barcala: del centro social al parking del Circo del Sol
- Apresado un reclamado judicial tras esconderse varios días en una vivienda de Cox
- El PSOE anuncia en el pleno que llevará al juzgado al equipo de gobierno de Torrevieja por 'perdonar' 160.000 euros de derechos de autor a la empresa de Cultura