El Barça de Pascual no tiene piedad de Peñarroya ni del colista

El Partizan solo ha ganado una vez en Barcelona y fue en 1988. No iba a romperse esa tradición siendo como es ahora el conjunto serbio el colista de la Euroliga. Si no lo logró el mito Zeljko Obradovic, menos podía conseguirlo Joan Peñarroya, su sustituto en Belgrado tras haber sido despedido en el Barça por los malos resultados.

Peñarroya fue aplaudido, sin que el volumen alcanzara la categoría de ovación, y también fue reconocido Jabari Parker con discreción. Hubo poca emotividad hacia ellos, como si prevaleciera el recuerdo de que, con ellos, el Barça no ganaba nada. Todo lo contrario del Barça de Xavi Pascual y de Tornike Shengelia representado como el sustituto de Parker, sin títulos que exhibir aún, pero mucho más consistente y regular encadenando victorias.

Venció un Barça que no exprimió toda su fuerza y toda su capacidad. No lo necesitó. Otras citas del calendario sí le exigirán la máxima atención, y cerró el duelo con comodidad, aunque la diferencia no invite a suponerlo. La próxima, por ejemplo, que le devuelve el próximo viernes al Movistar Arena para visitar al Madrid, al que batió el pasado domingo en la Liga Endesa. Acudirá presumiendo de ir en cabeza de la tabla de la Euroliga.

Buena defensa inicial

Al Peñarroya que acusaban de que su equipo no defendiera bien, dejó al Barça, ahora rival, en 13 puntos en el primer parcial. No era tanto el conocimiento que conserva de sus ex sino el errático comienzo de estos en el tiro y un punto de mala actitud en la comparecencia ante el colista que no disipó. Los 7 puntos de diferencia (13-20) no invitaban ni mucho menos a la preocupación a poco que los azulgranas se aplicaran. Tardaron 80 segundos en empatar.

Peñarroya recluyó a Parker en el banquillo en su primer partido en Belgrado pero ha tenido que echar mano de él para intentar levantar al equipo. En el regreso de ambos, no le privó del homenaje de la titularidad.

Acertó Parker su primer tiro y erró los siguientes, sin que tampoco compensara su desacierto con otras acciones útiles, hasta desaparecer en la segunda mitad. A su edad, nadie le va a cambiar. En cuanto se emparejó con Toko Shengelia, que vendría ser su sustituto en la plantilla azulgrana, se diluyó. El georgiano se retiró al descanso como máximo anotador del partido y el marcador arreglado (41-35). Al Partizan le sostenía el exmadridista Bruno Fernando con canastas fáciles bajo el aro.

Reaparecieron los equipos en la cancha, Punter acertó su tiro más difícil, Norris celebró su primer triple y el luminoso se disparó (48-35). Poco le costó al Barça coger el hilo como tan poco le costó al Partizan bajar los brazos, hundido en el pozo de la tabla, sin más aspiraciones que batirse con dignidad hasta el final del torneo.

Signos de apatía

No se disparó el Barça porque jugaba al ralentí. Hubo signos de apatía, y a Pascual se le llevaban los demonios ante los evidentes signos de relajación defensivos. El equipo carecía de problemas para anotar y se prestó al intercambio. Era prioritario evitar una desagradable sorpresa, que se podía gestar si el Partizan se animaba.

Duane Washington (20 puntos) representó ese peligro, mientras Parker miraba sentado cómo Vesely, Hernangómez y Shengelia destrozaban el aro serbio.

FC Barcelona, 88 - Partizan Belgrado, 70 Barcelona: Satoransky (6), Punter (11), Cale (4), Norris (8), Hernangómez (16) –cinco inicial–; Vesely (14), Shengelia (13), Parra (5), Laprovittola (5), Brizuela (4), Fall (2). 6 de 21 triples (Norris, Shengelia, 2), 35 rebotes, 11 ofensivos (Hernangómez, 4), 21 asistencias (Laprovittola, 8). Partizan: Payne (5), Brown (5), Parker (2), Bonga (8), Fernando (9), –cinco inicial–; Jekiri (5), Calathes (6), Marinkovic (5), Osetkowski (5), Washington (20), Pokusevski (0). 6 de 21 triples (Washington, 2), 34 rebotes, 12 ofensivos (Fernando, 3),13 asistencias (Calathes, 6). Parciales: 13-20, 28-15, 21-15, 26-20. Árbitros: Mehdi Difallah, Borys Ryzhyk, Hugues Thepenier.

