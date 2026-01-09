Tenis
Carlos Alcaraz aterriza en Seúl para abrir el 2026 ante Sinner
El tenista de El Palmar se enfrenta al italiano en un partido de exhibición mañana en Corea del Sur
José Pablo Guillén
Carlos Alcaraz y Jannik Sinner volverán a ser en 2026 los dos tenistas llamados a pelear por los títulos más importantes del circuito. Sin embargo, no habrá que esperar hasta el Open de Australia, la gran cita que cada año inaugura el calendario, para verlos frente a frente. Y es que tanto el italiano como el murciano, que parte desde el número uno del ránking de la ATP, se enfrentarán mañana (8.00 horas, Movistar +) en un partido de exhibición en Corea del Sur.
El partido que se disputará en el Inspire Arena de Incheon ha generado una gran expectación en Seúl, donde numerosos aficionados aclamaron a Alcaraz en su llegada al aeropuerto en busca de poder hacerse una foto con el tenista de El Palmar o de obtener un autógrafo. Este duelo amistoso ante Sinner será su única prueba antes de encarar el Open de Australia y después de entrenar durante las últimas semanas del mes de diciembre en Murcia, en las instalaciones de la Real Sociedad Club de Campo.
Este inicio de año está marcado para Alcaraz tras la ruptura con el que hasta ahora había sido su entrenador, Juan Carlos Ferrero. El tenista murciano se encuentra preparando la temporada desde mediados de diciembre con Samuel López, con el que ya estaba trabajando últimamente en los torneos en los que el valenciano no se podía desplazar.
Alcaraz intentará en este 2026 hacerse con un Open de Australia que es el único ‘Grand Slam’ que se le resiste en su palmarés a sus 22 años. Conquistó el pasado año tanto Roland Garros como el US Open y se encuentra en el número uno del ránking de la ATP con 12.050 puntos, seguido por el italiano con 11.500. El tercero, muy alejado de ambos, es el alemán Alexander Zverev con 5.105 en su casillero.
- Fnac Alicante cierra sus puertas tras 25 años de actividad y este es el negocio que lo sustituirá
- Los vecinos de Playa de San Juan arrancan promesas a Barcala: del centro social al parking del Circo del Sol
- Este año puedes ahorrar hasta 9.000 euros en la declaración de la Renta: confirmado por el BOE
- La plantilla de Fnac Alicante denuncia años de recortes: 'Hemos pasado de 80 trabajadores a poco más de 20
- La UA resucita los icónicos disquetes de los ordenadores de los años ochenta
- Condenada por atentado una alumna tras agredir a su jefa de estudios en un instituto de Alicante
- Alicante instalará cámaras para multar la entrada de coches a la plaza del Ayuntamiento
- Muere un joven de 26 años en un accidente de moto en la carretera de La Carrasqueta en Xixona