El deporte como motor turístico en la Costa Blanca centra una jornada en ESTIMAR Calpe Suitopia

ESTIMAR Calpe Suitopia acoge el 9 de enero una jornada dedicada al turismo deportivo “El deporte como motor turístico en la Costa Blanca”, un encuentro institucional y sectorial que reunirá a representantes del sistema deportivo español como Mikel Landa, ciclista del Soudal–Quick Step Team, del sector hotelero, del ámbito turístico y de las administraciones públicas para analizar el papel del deporte como herramienta estratégica de desarrollo turístico y territorial.

La apertura de la jornada correrá a cargo de José Luis Díez, vicepresidente de la Generalitat Valenciana, y la clausura estará a cargo de Ana Sala, alcaldesa de Calpe.

El acto central consiste en una mesa redonda moderada por José Mancebo, director general del Patronato de Turismo de la Costa Blanca, con la participación de José Hidalgo, presidente de ADESP (Asociación del Deporte Español); Luis Cervera, director general de Deportes de la Generalitat Valenciana; Bernabé Cano, diputado provincial de Turismo de Alicante y alcalde de La Nucía; África Álvarez, presidenta del Instituto Internacional de Excelencia y Certificaciones Deportivas (IINS); Nuria Montes, secretaria general de HOSBEC; Mikel Landa, corredor del Soudal – Quick Step Team; y Sergio Baudot, director comercial de ESTIMAR Hotels.

En la Costa Blanca, el deporte se ha consolidado como motor turístico ya que activa la economía local, desestacionaliza la demanda y proyecta el destino en el mercado internacional. Su clima, orografía y combinación de mar y montaña permiten un calendario estable de eventos y estancias de entrenamiento durante todo el año. La atracción de concentraciones de equipos y pruebas de ciclismo, entre otras, impulsan la inversión en infraestructuras, profesionalizan la oferta y generan empleo cualificado. El resultado es un ecosistema competitivo que mejora la experiencia del visitante, promueve hábitos saludables y refuerza la marca Costa Blanca como destino de excelencia deportiva.

Por otro lado, durante la jornada se llevará a cabo la entrega oficial del Sello de Calidad Deportiva Española a SOLYMAR Gran Hotel y ESTIMAR Calpe Suitopia, convirtiéndose en los primeros establecimientos hoteleros en España en obtener esta certificación de excelencia otorgada por el Instituto para la Calidad Deportiva Española (ICDE).