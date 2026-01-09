Elx Basket Academy se proclama campeón del Elite Cup U-13 en Alicante

La ciudad de Alicante ha acogido con gran éxito la primera edición del Elite Basket Cup U-13, un torneo nacional de baloncesto formativo que ha reunido a algunas de las academias más destacadas del panorama nacional y que ha vuelto a situar a la ciudad como referente en la organización de eventos deportivos de base. El torneo ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de Alicante y la colaboración del Club Baloncesto Lucentum Alicante, cuyo respaldo ha sido clave para el desarrollo de una competición que apuesta por el talento joven, la formación y el alto nivel competitivo. En el plano deportivo, el Elx Basket Academy se proclamó campeón del torneo tras imponerse en la gran final a Taberpro Basketball Academy, en un encuentro de alto ritmo e intensidad que reflejó el gran nivel de la competición. El tercer puesto fue para Unicaja Andalucía, mientras que Lucentum Basket Academy finalizó en una meritoria cuarta posición, completando un podio de gran calidad formativa. Estos últimos encuentros se disputaron en el Centro de Tecnificación Deportiva de Alicante, tras una competición jugada en Pabellón Rafa Pastor y en el Pabellón Florida babel, instalaciones de referencia que ofrecieron un entorno profesional para el desarrollo del torneo. Además, la final y el tercer y cuarto puesto pudieron seguirse en directo en el Youtube de la agencia organizadora QLSPORT , la cual fue muy seguida permitiendo a familiares y aficionados disfrutar de los partidos desde distintos puntos del país. Más allá de los resultados, el Elite Basket Cup U-13 ha vuelto a poner en valor la importancia de este tipo de torneos en el crecimiento deportivo y personal de los jóvenes jugadores, ofreciendo una experiencia competitiva exigente, formativa y enriquecedora. El Elite Basket Cup U-13 se despide consolidándose como una cita de referencia dentro del calendario nacional del baloncesto formativo