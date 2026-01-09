Jesús Calleja, tras su duro accidente en el Dakar: "Ir al espacio fue bastante más suave que esto"

Todo el mundo ya sabe que el Rally Dakar es una de las pruebas automovilísticas más duras del planeta. Y cada edición lo demuestra. Este jueves, durante la quinta etapa de la prueba de este año en Arabia Saudí, el coche de Jesús Calleja y Edu Blanco sufrió un durísimo accidente en un cambio de rasante en las dunas del desierto.

Los españoles rodaban a alta velocidad con su Santana Pickup T1+ hasta que un bache les provocó una vuelta de campana frontal que dejó destrozada la parte frontal del vehículo, así como buena parte del resto. Tras el accidente y comprobarse que ambos están fuera de peligro, el leonés se pasó por los micrófonos de 'El Larguero' de la 'Cadena Ser' para explicar el incidente, y cargar de nuevo contra la FIA.

"No sabes qué ha pasado, ves un impacto fortísimo y después un tiempo interminable en el que no acabábamos de caer nunca. Ahora comprendo esos que dicen se me ralentizó la vida, pero no es una chorrada, es verdad. Ir al espacio fue bastante más suave que esto", dijo Calleja.

Con este accidente en mitad de la disputa de la segunda parte de la jornada maratón, Calleja pone fin a su paso por el Dakar 2026. "Que esté tranquilo todo el mundo porque hay Calleja para rato", añadía.

"Recuerdo que veníamos siempre en polvo, que no es lo mismo que pilotar en aire limpio. Ya había denunciado ante la FIA el hecho de andar recolocando en el circuito, pensaba que pasaría algo y va y me pasa a mí", dijo más tarde en el mismo programa. "Son las normas, no me puedo quejar porque es la carrera más dura y peligrosa del mundo, pero deben cambiar esta recolocación. De hecho, ahí pusieron a dos chicos con banderas para avisar de que frenasen en este tramo".

Finalmente, el piloto y aventurero aseguró que en el Dakar "están premiando al piloto que lo hace mal" por sus recolocaciones a la hora de salir pese a acabar las etapas en posiciones más delanteras: "Esta norma es absurda y hay que cambiarla".