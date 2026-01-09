Perelló pide al HLA Alicante "un partido perfecto" ante el líder de la liga

El HLA Alicante afronta la visita del Leyma Coruña (domingo, 12:15 h) con exigencia máxima y en pleno proceso de reajuste tras la repentina salida de Jordan Walker. Su técnico, Rubén Perelló, ha admitido que el grupo llega “recuperando algún que otro efectivo” pero también “un poco cansado” por el volumen de trabajo, mientras que en el plano anímico todavía transita “la adaptación por los jugadores que ya no están con nosotros y por algún lesionado importante”.

En este contexto, el entrenador solo piensa en la cohesión del equipo, dentro y fuera de la pista: “Están intentando volver a coger esos automatismos, esa confianza y como grupo, unirse más todavía ante estas adversidades para competir este domingo ante el líder de la Primera FEB”.

Justos líderes

El reto de recibir al Leyma Coruña, ha reconocido, es mayúsculo. Perelló considera que es “muy justo que sean líderes” y destacó su propuesta “de un baloncesto muy dinámico, de mucha confianza y con grandísimos jugadores”. También ha subrayado el papel de Carles Marco en el banquillo rival, donde "está haciendo un trabajo excepcional”, y recordó que la única derrota del Leyma llegó en casa de Obradoiro "con un final ajustado en el que podría haber caído del lado de cualquiera". Para tumbar a un equipo en ese estado de forma, el preparador del conjunto alicantino es transparente: “Hay que hacer un partido perfecto”.

A partir de ahí, dibujó un plan de partido con varios focos: elevar el acierto ofensivo respecto al encuentro de Menorca, jugar a dos velocidades y sostener el rebote. "Tenemos que intentar hacer el partido al ritmo que nos corresponde, saber jugar a dos ritmos, a dos velocidades, dominar el rebote", ha señalado. Y, sobre todo, pide a sus jugadores cimentar el esfuerzo en la defensa: “Defensivamente va a ser un partido importante para nosotros, en el que tenemos que crecer desde atrás, en el que tenemos que ser duros”. Perelló espera además el impulso del Pedro Ferrándiz para sostener el esfuerzo ante “un líder indiscutible” y un “aspirante total al ascenso a ACB”.

En paralelo, el técnico detalló el aterrizaje de Eddy Polanco, escolta llamado a reforzar el perímetro tras la marcha de Walker. Perelló explicó que su adaptación personal está siendo rápida, pues él ya se conoce con el jugador y este se ha sentido cómodo con el grupo y la ciudad, pero pidió tiempo para evaluar su impacto real. Recuerda que el domincano "apenas lleva cinco entrenamientos con el grupo” y que todavía está en fase de aclimatamiento tras “un mes y medio sin competir”. Incluso opinó que el jugador tuvo que asumir una carga elevada en su estreno: “Tuvo que jugar 23 minutos, demasiado para haber llevado un par de entrenamientos”.

Adaptación a las bajas

El capítulo de las bajas marcó gran parte de su comparecencia. Perelló lamentó especialmente la despedida de Jordan Walker: “Es una baja importante y eso ya no solo a nivel grupal y personal, porque era un tío excepcional, sino porque la estadística y los números están ahí”. A esa ausencia sumó la incertidumbre con Unai Mendikote, cuya recaída ha frenado su regreso: “Todavía estamos esperando algunas pruebas y a ver el tiempo que tarda en recuperarse”.

Ante los dos próximos rivales, "con rósters de ACB", el entrenador insistió en "ser más equipo que nunca”. Reclamó “un sobreesfuerzo” a quienes asuman minutos y defendió el camino recorrido por el grupo, que a su juicio ha rendido “a un grandísimo nivel, quizá por encima un poco de las expectativas” en esta primera vuelta de la temporada, que culmina la semana próxima en Santiago contra Obradoiro.

El técnico ha abierto la puerta a algún refuerzo extra en función de las necesidades que detecte el equipo en las próximas tres semanas. El objetivo inmediato, no obstante, pasa por competir sin excusas ante rivales de primer orden: “vamos a intentar al menos que demos el 150% y que estemos tranquilos y seguros de haber jugado nuestro mejor baloncesto”.