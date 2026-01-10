El Eldense busca su cuarta victoria consecutiva para consolidar el "play-off"

Objeto: consolidar el "play-off". El Eldense afronta este domingo, a partir de las 16.30 horas, su primera cita como local de 2026 en el Nuevo Pepico Amat con la mirada puesta en encadenar su cuarto triunfo consecutivo frente al Atlético Sanluqueño.

Tras imponerse a domicilio al Ibiza por la mínima en la pasada jornada, primera del año, el conjunto de Claudio Barragán busca cerrar la primera vuelta del campeonato en el grupo 2 de Primera Federación con una nueva victoria que le permita mantenerse en puestos de promoción de ascenso.

Jesús Clemente, Nacho Quintana, Luiyi Castro, Dario Dumic y Guille Macho (tumbado), durante un entrenamiento esta semana, en Elda / CDE

Pese a que el Atlético Sanluqueño ocupa actualmente la penúltima posición de la clasificación, el técnico azulgrana advirtió en rueda de prensa de la dificultad del encuentro, asumiendo que será un rival "complicado" y calificando el partido como "muy importante en el que vamos a tener nuestra mejor versión para superar a un rival que tuvo números de 'play-off' al principio".

En caso de sumar una nueva victoria, el Eldense alcanzaría los 32 puntos al término de la primera vuelta, una cifra que el propio entrenador considera propia de objetivos ambiciosos. "Si en la segunda vuelta somos capaces de repetir estos números, creo que estaríamos en promoción de ascenso", subrayó.