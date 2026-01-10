El Eldense busca su cuarta victoria consecutiva para consolidar el "play-off"
El club azulgrana pretende cerrar la primera vuelta con triunfo frente al Atlético Sanluqueño, el primero del año como local, para mantenerse en puestos de promoción de ascenso
Objeto: consolidar el "play-off". El Eldense afronta este domingo, a partir de las 16.30 horas, su primera cita como local de 2026 en el Nuevo Pepico Amat con la mirada puesta en encadenar su cuarto triunfo consecutivo frente al Atlético Sanluqueño.
Tras imponerse a domicilio al Ibiza por la mínima en la pasada jornada, primera del año, el conjunto de Claudio Barragán busca cerrar la primera vuelta del campeonato en el grupo 2 de Primera Federación con una nueva victoria que le permita mantenerse en puestos de promoción de ascenso.
Pese a que el Atlético Sanluqueño ocupa actualmente la penúltima posición de la clasificación, el técnico azulgrana advirtió en rueda de prensa de la dificultad del encuentro, asumiendo que será un rival "complicado" y calificando el partido como "muy importante en el que vamos a tener nuestra mejor versión para superar a un rival que tuvo números de 'play-off' al principio".
En caso de sumar una nueva victoria, el Eldense alcanzaría los 32 puntos al término de la primera vuelta, una cifra que el propio entrenador considera propia de objetivos ambiciosos. "Si en la segunda vuelta somos capaces de repetir estos números, creo que estaríamos en promoción de ascenso", subrayó.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fnac Alicante cierra sus puertas tras 25 años de actividad y este es el negocio que lo sustituirá
- La plantilla de Fnac Alicante denuncia años de recortes: 'Hemos pasado de 80 trabajadores a poco más de 20
- Toni Cabot, sobre el cierre de FNAC Alicante: 'Será difícil pasar por la avenida de la Estación y no echar de menos ese entrañable rincón
- Marc Márquez, sobre compartir gastos con su novia: 'Ya llegará el día, pero no necesito que aportes nada
- Indemnizan a una empresa de Elche víctima del «cártel de los camiones»
- El Alicante que ya no existe: los lugares míticos que desaparecieron del centro
- La funeraria El Fiambre, en el punto de mira de la Policía Local de Petrer
- El Ayuntamiento de Alicante reconoce que la limpieza necesita un centenar de trabajadores más