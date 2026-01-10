Felipe Orts llevará el nombre de Villajoyosa pintado en su casco

Villajoyosa luce en el casco del ciclista Felipe Orts para las próximas competiciones deportivas. El Ayuntamiento patrocina de nuevo al deportista vilero, un acuerdo que hará que Orts lleve el nombre del municipio en todas las pruebas nacionales e internacionales en las que participe en 2026.

En este caso, la imagen se ubica en el casco del ciclista y se trata de una representación de las conocidas casas de colores de Villajoyosa con el nombre del municipio sobre ellas. La obra está hecha por Zingirak Aerografía y Pmkdesign con trazos de pincel y hecho a mano, como si se tratara del telar de un lienzo.

El Alcalde Marcos Zaragoza y el concejal de Deportes, Peyo Lloret, han presentado este nuevo casco junto a Felipe Orts. El ciclista vilero lo lucirá por primera vez este domingo en el Campeonato de España de Ciclocross 2026 que se celebra en Tarancón. En esta prueba, Orts espera revalidar su título nacional de élite y seguir sumando así victorias a su palmarés.

El Alcalde Marcos Zaragoza indicó que "Villajoyosa tiene grandes deportistas de élite que llevan el nombre del municipio por el mundo y no podemos sentirnos más orgullosos. Felipe Orts es uno de ellos". El primer edil apuntó que "el Ayuntamiento va a seguir apostando por el deporte y por nuestros deportistas, ven a tener nuestro apoyo incondicional para que sigan cosechando éxitos a lo largo de su carrera".

Detalle del casco de Felipe Orts con el grabado de Villajoyosa ya integrado. / INFORMACIÓN

La imagen de Villajoyosa en el casco del deportista de Ciclocross "es una oportunidad única para llevar el nombre de nuestro municipio por toda España y el mundo. Es una promoción única para Villajoyosa, para que se conozca en todos los rincones".

El concejal de Deportes añadió que "es un orgullo tener un deportista de élite como Felipe Orts en Villajoyosa, un nombre que se une a otros que han conseguido grandes logros en otros deportes alrededor del mundo".

Agradecido y orgulloso

Felipe Orts agradeció al Ayuntamiento su implicación y apoyo para poder seguir cosechando éxitos y se mostró orgulloso de llevar a Villajoyosa consigo en las competiciones. Orts tiene 30 años, nació y vive en Villajoyosa y actualmente es el mejor ciclista de ciclocross de la historia en España. Su última victoria y primer puesto lo logró este viernes con la Selección de la Comunidad Valenciana en la prueba de relevo por equipos del Campeonato de España de Ciclocross. Tras la carrera de este domingo, participará el 18 de enero en la Copa del Mundo de Ciclocross 2026 que se celebra en Benidorm, la antepenúltima prueba puntuable de la Copa del Mundo de esta especialidad.

Internacionalmente, Felipe Orts también ha sumado hitos históricos para el deporte español. En el calendario belga, que es el más competitivo del mundo, Felipe Orts ha conseguido subir al podio en varias ocasiones. Entre sus últimas victorias de 2026, subió al podio de la importante carrera de Zilvermeeercross de Mol, en Bélgica, junto a Mathieu Van der Poel y Toon Aerts.