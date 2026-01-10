El HLA recibe al líder intratable de la competición

El HLA Alicante afronta este domingo (12:15 horas, LaLiga+) un nuevo reto de máxima exigencia con la visita del Leyma Coruña, actual líder de la Primera FEB, en el Pedro Ferrándiz. El conjunto dirigido por Rubén Perelló llega a la cita con un balance de 10-4, en cuarta posición, tras ver cortada en Menorca una excelente racha de tres victorias consecutivas logradas ante Flexicar Fuenlabrada, Tizona Burgos y FC Cartagena, dos de ellas como local.

Pese a la derrota en la última jornada, el equipo alicantino ha mostrado una clara línea ascendente en las últimas semanas, especialmente en casa, donde el Pedro Ferrándiz se ha convertido en un escenario clave para sostener su competitividad. El choque ante el líder supondrá una prueba de nivel para medir el momento real del HLA Alicante y su capacidad para competir ante uno de los bloques más sólidos de la categoría.

El líder llega al Pedro Ferrándiz con paso firme

El Leyma Coruña, dirigido por Carles Marco, aterriza en Alicante como primer clasificado con un impresionante balance de 13-1. En sus últimos cinco encuentros, el conjunto gallego ha sumado cuatro victorias —ante Cantabria, Cartagena, Ourense y Zamora— y solo ha cedido en su visita a la pista de Obradoiro, confirmando una regularidad que le ha permitido dominar la clasificación.

El líder destaca por su fiabilidad colectiva y por contar con referentes muy definidos en cada línea. En el perímetro sobresale Paul Anders Jorgensen, máximo anotador del equipo con 14,5 puntos por partido, un 40% en triples y 14,3 de valoración media, mientras que en la pintura Abou Thiam aporta solidez y eficiencia con 9,6 puntos, 6,1 rebotes y un sobresaliente 89,7% en tiros libres. La dirección del juego recae en Dídac Cuevas, que promedia 9 puntos, 4,5 asistencias y 12,4 de valoración, marcando el ritmo del conjunto gallego.

Intensidad, ritmo y acierto para competir

El partido exigirá al HLA Alicante un alto nivel de intensidad defensiva, control del ritmo y acierto, especialmente ante un rival que penaliza cualquier error y sabe gestionar los finales igualados. Con el apoyo de su afición y en horario matinal, los alicantinos buscarán ofrecer un partido muy completo para mantenerse en la zona alta de la tabla y confirmar que el Pedro Ferrándiz sigue siendo un escenario de máxima dificultad incluso para el líder de la Primera FEB.