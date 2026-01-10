FÚTBOL
Laporta asegura en Arabia que "las relaciones con el Real Madrid están rotas"
El presidente del Barça apela a que "diversos temas" han "distanciado" a ambos clubes, en referencia a la Superliga y el caso Negreira
Ni frías, ni distantes, ni tirantes... Ni siquiera malas. Las relaciones entre el Barça y el Real Madrid están directamente rotas. Así lo ha explicado al menos una de las partes, la azulgrana en un acto de la RFEF en Yeda con motivo de la final de la Supercopa que se disputa este domingo.
"Las relaciones con el Real Madrid están rotas", ha explicado Joan Laporta en declaraciones a los medios de comunicación. "Eso no quiere decir que no exista un respeto entre las dos instituciones que siempre tenemos que mantener. Siempre vamos a actuar así, con respeto y de forma civilizada, pero las relaciones están totalmente rotas", ha profundizado el presidente del Barça.
Ante Butragueño y sin Florentino
Estas palabras las ha pronunciado en presencia del director de relaciones institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, que ha encabezado la recepción a los clubes que ha realizado el presidente de la RFEF, Rafael Louzán. El 'Buitre' ha asumido el rol de Florentino Pérez, ausente esta semana en Yeda, y quien podría volar mañana para asistir a la final.
Laporta ha apelado a que "diversos temas" han "distanciado" a los dos clubes en los últimos tiempos hasta provocar la ruptura de relaciones. Apela el presidente azulgrana, en primer lugar, a su decisión de abandonar a su suerte al Real Madrid en su fallido proyecto de Superliga, volviendo el Barça al regazo de la UEFA y de la antigua ECA, ahora llamada EFC, la asociación que engloba a los clubes europeos.
El club blanco contraatacó ante lo que consideró una traición elevando la presión mediática y judicial sobre el caso Negreira. Durante varios años, Florentino Pérez había pasado por él de puntillas, aunque personándose en la causa. Ahora, habla de él públicamente como "el escándalo más grande de la historia del fútbol".
