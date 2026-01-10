Wrestlemania en Arabia Saudí: mujeres luchando sobre un ring sí, pero tapadas hasta el cuello

En el año 2017, un cuadro atribuido a Leonardo da Vinci fijó un nuevo récord histórico en las subastas del mundo del arte. La obra ‘Salvator Mundi’ fue comprada por un apoderado de Mohamed bin Salman (MBS), príncipe heredero, primer ministro y gobernador ‘de facto’ de Arabia Saudí en nombre de su anciano padre, el rey Salman, por 450 millones de dólares. Lo que parecía una frivolidad de rico, en realidad tenía un sentido.

Defiende MBS, con razón, la mayoría de los millones de visitantes anuales que tiene el Museo del Louvre de París acuden a él por una razón principal, si no única: contemplar ‘La Gioconda’. Lo demás, poco importa. Y su objetivo, a medio plazo, es construir en Riad un gran museo internacional que atraiga a millones de visitantes con el objetivo de ver el cristo que presuntamente representó Leonardo.

En realidad, esa reflexión y ese modo de actuar son aplicables a toda la acción de gobierno con la que Arabia Saudí quiere abrirse al mundo. Ofrecer a millones de visitantes potenciales una experiencia única, sin igual en el mundo, la mejor de cuantas pueden elegir, en los diferentes ámbitos culturales y deportivos.

La apuesta de Arabia Saudí por la WWE

Con esa ambición, Arabia Saudí llamó hace casi una década a las puertas de la WWE, la mayor empresa del mundo de lucha libre profesional, ‘wrestling’ o, como ha sido más conocida en España, ‘pressing catch’. Poco importaba que, históricamente, personajes con identidades árabes hubieran ejercido de despreciables villanos en el ring. Agua pasada no mueve molino. El objetivo final, ahora, era que Riad, la capital saudí, acogiera un día Wrestlemania, el gran evento anual de la industria. Y, finalmente, tras 42 ediciones celebradas en Norteamérica, en 2027 el objetivo de MBS será una realidad.

Como en otras facetas, Arabia Saudí ha tenido que trabajar durante años para mostrarse como una sede fiable para un gran evento. El acuerdo con WWE arrancó en 2018, con la celebración de uno de los alrededor de 12 o 15 eventos especiales que la compañía organiza cada año. Lo hizo con el grandilocuente nombre de Greatest Royal Rumble, emulando el Royal Rumble original, que a finales de este mes tendrá lugar también en Riad.

Las luchadoras de la WWE no pueden llevar su vestuario habitual en Arabia Saudí. / WWE

Los primeros eventos, sin mujeres

Las negociaciones se toparon con un problema importante. La WWE tiene dos divisiones, la masculina y la femenina. Arabia Saudí anhelaba ver a los principales hombres de la compañía en calzoncillos luchando en sus dominios. Se decía incluso que entre la lista de peticiones aparecían incluso luchadores que ya habían fallecido (ellos no eran conscientes de ello, claro), un claro indicativo de la mitomanía de los saudíes. Sin embargo, el régimen no toleraba ver en su país a mujeres pegándose en público, mucho menos con sus atuendos habituales.

La WWE, por mor de los millones de dólares que iba a recibir, tragó con las exigencias de su cliente durante los tres primeros eventos celebrados en suelo saudí. Una decisión que generó una oleada de críticas en los EEUU, en un momento en el que la compañía enarbolaba la causa de estar dejando atrás el concepto sexualizado de desfile de modelos en bikini que había sido durante décadas su división femenina para apostar por ellas como luchadoras con las mismas oportunidades que las de los hombres.

Es decir, mientras la WWE emprendía una “revolución” de las mujeres en sus ‘shows’ habituales, permitía que estas fueran vetadas de sus incursiones en Arabia Saudí. Una contradicción que no era sostenible y que dañaba un discurso con el que, fuera del reino saudí, la WWE era consecuente. De hecho, en abril de 2019, la 35ª edición de Wrestlemania fue estelarizada por mujeres por primera vez (y última hasta la fecha) en la historia. Les daba el combate más importante del año mientras las apartaba de eventos de segunda fila. Un sinsentido.

El primer combate de mujeres de la WWE en Arabia Saudí, en 2019. / WWE

Finalmente, la WWE convenció a Arabia Saudí para incluir un combate de mujeres en su cuarto evento en el país, Crown Jewel, en octubre de 2019. Eso sí, con ciertas condiciones. Las dos luchadoras elegidas, dos veteranas como Natalya Neidhart y Lacey Evans, lucharon con atuendos especiales. La cabeza y las manos eran las únicas partes de su cuerpo visibles, cubiertas las extremidades y una camiseta holgada en su torso.

El público saudí respondió con aplausos

Temían las autoridades saudíes cuál iba a ser la respuesta de su público al ver a dos mujeres compartiendo el ring. El resultado fue una ovación, lo que provocó que las dos luchadoras aparcaran durante un instante los personajes que representan, la ficción o ‘kayfabe’, para fundirse en un abrazo.

A partir de entonces, los combates femeninos quedaron incluidos en las carteleras de los ‘shows’ saudíes, aunque restringiendo sus vestuarios. En 2021, las camisetas holgadas quedaron atrás (salvo para aquellas mujeres que normalmente las usan en sus luchas, como parte de su vestuario tradicional), dando paso a monos de cuerpo completo de cuello para abajo. Como si se trataran de Power Rangers.

En los cinco últimos años, no ha existido más progreso. En el último evento de WWE celebrado en Arabia Saudí, en el mes de junio, las cuatro mujeres que lucharon lo hicieron con su cuerpo totalmente tapado. La histórica celebración de Wrestlemania en 2027 quizá abra la puerta para que MBS permita que las luchadoras compitan con sus atuendos habituales. Queda todavía más de un año, quién sabe. Al fin y al cabo, cuando uno compra ‘Salvator Mundi’ aspira a que todos los visitantes queden plenamente satisfechos cuando vean el cuadro.