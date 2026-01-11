Al-Attiyah ya es el dueño y señor del Dakar, pero Nani y Sainz aguantan el tipo

Nani Roma y Carlos Sainz han vuelto a la acción tras recargar ‘pilas’ en la jornada de descanso y dispuestos a aprovechar su posición de salida para intentar doblegar al líder Nasser Al-Attiyah, que ha abierto pista. No lo han conseguido, pero ambos siguen en la batalla con el Ford Raptor.

En los primeros compases del día, los dos españoles ‘volaban’ y todo indicaba que podrían cumplir su objetivo, pero a mitad de la especial el guión ha saltado por los aires. El sudafricano Henk Lategan, actual subcampeón, ha imprimido un ritmo vertiginoso para asaltar el liderato, que dejó escapar en la sexta etapa, secundado por otros tres Toyota, Ferreiro, Price y Quintero. La presión ha obligado a Nasser a reaccionar y el qatarí, que ha frenado la ‘sangría’ de tiempo respecto a sus directos rivales.

El segundo golpe de efecto del día, con casi 900 km en total y 459 de especial cronometrada, ha llegado casi al final. El GPS de la organización advertía que Lategan se había detenido al menos cinco minutos tras pasar por el último waypoint. El sudafricano ha acabado cediendo diez minutos en un desastroso parcial y ha llegado a meta con daños en la parte trasera de su Hilux.

El varapalo le ha costado tiempo con Al-Attiyah, que mantiene el liderato, y con el sueco Mattias Ekström, que tras imponer su ley en el prólogo, se ha anotado su segunda victoria parcial en este Dakar y asciende a la segunda posición de la general, a 4:25. También con Nani Roma, que después de que la FIA le restituyese el triunfo en la quinta especial, anulando su sanción, conserva la tercera posición, a 7.15 del líder y seis segundos mejor que Lategan

El esfuerzo de Sainz tampoco ha resultado totalmente estéril: ha recortado diferencias con Al-Attiyah, aunque menos de lo previsto (casi un minuto y medio) y se sitúa quinto, a 10:26 del piloto de Dacia en el cómputo global.

Mañana lunes se disputará la octava etapa, en bucle alrededor de Wadi Ad Dawasir. Con 481 kilómetros de especial, es la más larga de toda la presente edición. Ekstrom, el mejor situado de los Ford en la tabla, penalizará abriendo pista, lo que dará una nueva oportunidad a Roma y Sainz.