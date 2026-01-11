Eder Sarabia: "El Valencia nos ha superado y no hemos merecido ganar"

"No merecíamos ganar hoy". Así de contundente se ha mostrado el entrenador del Elche, Eder Sarabia, tras finalizar el partido en Mestalla, que ha acabado con empate en el marcador en un final desatado donde el Valencia pudo anotar el gol de la victoria en los últimos minutos. "Nos han incomodado y no nos han dejado ser el equipo que queríamos ser", ha añadido, afirmando que el equipo ha jugado más "a no perder que a ganar".

"Cuando estás más agarrotado y con problemas, tiendes a basarte más en la defensa, en apretar y robar. Por eso hoy hemos jugado más directo de lo habitual. Nos ha faltado valentía, jugar hacia delante y precisión tras la recuperación. Eso le ha dado al Valencia segundas opciones", ha apostillado el entrenador, que no cree que su rival haya tenido "ocasiones clarísimas", pero sí "alguna situación en la que pudieron adelantarse".

El conjunto franjiverde acaba la primera vuelta del campeonato sin haber conseguido todavía una victoria fuera del feudo ilicitano. Sarabia ha admitido en rueda de prensa que querían "aprovechar la oportunidad de lograr la primera victoria fuera de casa y cerrar la primera vuelta con 25 puntos, con matrícula de honor, pero no ha podido ser".

El entrenador del Elche, Eder Sarabia, en el banquillo de Mestalla antes del choque junto a su segundo, Jon López / LOF

No obstante, ha preferido hacer un balance global de estos seis meses de trabajo: "Seis meses donde se ha visto el crecimiento del equipo y lo que hemos sido capaces de desarrollar en Primera División. Somos un recién ascendido, hemos sabido sufrir, hemos hecho un gran esfuerzo y cerrar la primera vuelta con 23 puntos me deja muy satisfecho", ha explicado. "También nos deja un gran margen de mejora y una exigencia alta para seguir creciendo y siendo mejores".

Alarma por el estado de salud de Bigas

Preguntado por el estado de salud de Pedro Bigas, que ha tenido que marcharse del terreno de juego en camilla tras una lesión, el técnico se ha mostrado positivo: "Quiero pensar que no es nada grave. Estuve con él en la camilla y estaba con buena actitud y buen talante. Es verdad que ha sido un golpe fuerte, él hablaba de una torcedura y de un dolor general en toda la zona. Vamos a esperar a las pruebas y a ver su evolución, pero espero que no sea nada importante".

Más tajante se ha mostrado al ser preguntado por la competencia entre los tres palos. La titularidad de Dituro en Mestalla ha vuelto a poner sobre la mesa un debate que el técnico ha preferido zanjar de raíz: "La competencia es buena. Estoy tranquilísimo porque tenemos una de las mejores porterías de Primera División. La competencia hace mejores a los futbolistas y al equipo", ha sentenciado respecto al tema.