El HLA Alicante cae con honores ante el líder

Era el día para dar un golpe sobre la mesa y demostrar de qué pasta está hecha este equipo. Se luchó hasta el final, pero el resultado terminó siendo desfavorable, porque en un deporte como el baloncesto, el rival también juega. En un partido digno de ACB, el HLA Alicante hizo sudar hasta la última gota de sudor al gran líder de la competición, el Leyma Coruña.

A lomos de un soberbio Eddy Polanco, la afición creyó hasta el último segundo en que se podía lograr una tarea sólo conseguida por Obradoiro hasta el momento. El Lucentum cayó, pero lo hizo con honores y vendiendo cara su piel.

Este domingo era un día grande en el Pedro Ferrándiz, puesto que no todas las semanas se recibe en casa al gran líder de la competición. Por un lado, el HLA Alicante comparecía al encuentro con una derrota en Menorca como precedente en este 2026, mientras que por el otro, Leyma Coruña aterrizaba en tierras alicantinas tras haber destrozado a Grupo Alega Cantabria la semana pasada y motivado después de la derrota del Obradoiro ante Ourense. Eran los ingredientes perfectos para vivir una jornada de baloncesto épica.

La carta de presentación de ambos equipos fue inmejorable, fiel reflejo de todo lo que estaría por venir. La lata la abrió Caio Pacheco con un dos más uno, pero no tardaría en responder el HLA con un triple de Deng Geu desde la esquina. Nadie quería dar el brazo a torcer ni conceder ninguna ventaja al otro equipo y con ello, transcurrieron los primeros minutos.

Ambición y ganas

Leyma Coruña demostraba posesión tras posesión el porqué de su situación clasificatoria, pero los de Perelló dejaron claro que a ambición y ganas, iba a ser imposible ganarles. A cada acción de mérito local, los visitantes respondían con otro golpe, siendo la igualdad la nota dominante de los primeros diez minutos. Con todo esto, ambos equipos se marcharon al primer entreacto con un marcador de 20 a 23.

Radoncic apareció en el segundo cuarto para ser decisivo, tanto en ataque como en defensa, pero el partido tenía otro nombre preparado, el de Eddy Polanco. El dominicano, recién llegado a la entidad, asumió responsabilidades, se echó el equipo a la espalda y lo hizo soñar con una machada heroica. Empezó a sumar gracias a su gran capacidad de leer las situaciones de uno contra uno y desde el tiro libre, el HLA Alicante encontraría petróleo. La intensidad no bajó, los nervios subieron y los piques también.

A Polanco le echó un cable Deng Geu desde la línea de tres, pero, pese a ello, el conjunto gallego seguía siempre por encima en el marcador. El ritmo bajó por la gran cantidad de faltas y al finalizar la primera mitad, el marcador reflejaba un 43-47 favorable al cuadro visitante. Las prestaciones alicantinas estaban siendo inmejorables y el único que daba la sensación de estar incómodo era Larsen.

Alex Domínguez

No todo sería baloncesto y los presentes en las gradas pudieron disfrutar de Arkano en el descanso. El artista alicantino animó a todos los presentes durante el entreacto con menciones a gran parte de la plantilla de este HLA Alicante

Como no podía ser de otra forma, la segunda mitad arrancó con un ritmo eléctrico y con Polanco machacando a la defensa coruñesa. Siendo muy consciente de lo que estaba en juego, el Pedro Ferrándiz apretaba a los colegiados en cada acción dudosa y reconocía a sus jugadores cualquier acción positiva.

El partido se convirtió en una lluvia de triples entre ambos equipos, el nivel de juego era tremendo y cada posesión se había convertido en una batalla. Sufrió en el rebote Alicante, pero pese a ello, no se despegó en ningún instante del marcador. 69-73 al final del tercer cuarto en un partido más que digno de ACB.

Ha nacido una estrella

Llegaron los minutos decisivos y con ello, la certificación de que Polanco es una estrella. El nivel del Lucentum fue brutal durante los 40 minutos, pero enfrente no había un equipo cualquiera. Los visitantes empezaron a abrir un hueco peligroso en el marcador bien entrado el último cuarto y ante esto, solo pudo contrarrestar la nueva incorporación del club alicantino.

Polanco terminó con 36 puntos y siete faltas recibidas, pero no fue suficiente para vencer a un Leyma Coruña que oposita para ascender directamente a la élite del baloncesto español. Lo rozó al final el Lucentum con un pequeño arreón, pero el tiempo se le había echado encima y ya era demasiado tarde. Con un resultado de 89 a 96, el conjunto visitante se llevaba la victoria del Pedro Ferrándiz en una batalla épica y una oda al baloncesto.