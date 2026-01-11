Rugby
El Huesitos La Vila cae ante la UE Santboiana en su primer partido del año (38-12)
El conjunto vilero firma un mal partido a domicilio aunque es cuarto en la clasificación
El Huesitos La Vila jugó un partido para olvidar en su estreno de 2026. El conjunto de Falu Quirelli cayó por 38-12 en el estadio de la UE Sanboiana en un duelo marcado por sus desconexiones, especialmente en la segunda parte en la que el conjunto catalán aprovechó bien la debilidad defensiva de los vileros. Pese al buen inicio del partido con el ensayo de Di Prima, el Huesitos se fue desvaneciendo por momentos llegando al descanso con un 12-5 que no hacía presagiar grandes alegrías. Con un ensayo de Caini convertido por Güemes, el equipo de Falu dejó de sumar en el electrónico y su rival, pese a ser el colista, tuvo mayores argumentos para seguir sumando y sentenciar el encuentro. El Huesitos lo intentó como pudo pero no era el día para grandes alardes pese a la importancia del partido en vísperas de recibir en el Pantano al Vrac. Pese a la derrota, el equipo ocupa la cuarta posición en la clasificación de la máxima categoría. Los sentidos se ponen en el encuentro del próximo domingo en La Vila ante el segundo clasificado.
