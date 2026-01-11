El Intercity regala a Quique Hernández un derbi en el descuento

El veterano Quique Hernández tuvo un feliz reencuentro con los banquillos al llevarse el derbi entre Intercity y Orihuela con un gol en el descuento de Ferroni, que calma las aguas en los «hombres de negro» tras el despido fulminante de Javi Moreno hace una semana. Buenas noticias también para el filial del Elche, que sumó su segunda victoria consecutiva, mientras que el Alcoyano no pudo romper el empate inicial en El Collao contra el Castellón B.

Ferroni decide el derbi

El Intercity venció, con Quique Hernández en el banquillo supliendo al sorprendentemente destituido Javi Moreno, a un Orihuela que golpeó primero en el Antonio Solana. No se habían consumido ni diez minutos de partido y Ángel Sánchez, para los escorpiones, puso en ventaja al conjunto que ejercía de visitante en el derbi provincial. Dispuso Gonzalo Miranda de una clara oportunidad para hacer el segundo y dejar encarrilada la victoria foránea en un remate que Mackay desbarató y que permitió antes del descanso que Santamaría anotase el empate. En la reanudación, Booker tuvo en sus botas nuevamente la opción de que el Orihuela marcase el segundo gol, en un periodo en el que el derbi se mantuvo bastante abierto. Hasta que en el añadido, cuando todo estaba dispuesto para el reparto de puntos, Ferroni apareció en escena para conectar un golpeo potente que dejaba el triunfo en poder local y hacía bueno el dicho de «entrenador nuevo, victoria segura».

Dos seguidas para el Ilicitano

Triunfo importante, segundo consecutivo, para seguir soñando con sacar la cabeza del descenso para un Elche Ilicitano que arranca el año 2026 sumando seis puntos de seis posibles. Y eso que la visita a Las Palmas de Gran Canaria no empezó bien para el conjunto dirigido por Carlos Cuellar, que vio como un gol de Kirian adelantaba a los insulares. La rápida reacción visitante permitió que, con el tanto de Antonio Martínez en el primer tiempo, el Ilicitano llegase en igualdad al descanso. Tras el paso por los vestuarios, un tempranero gol de Ali Houary, dando continuidad a su buen momento de forma en las últimas jornadas, permitió al filial franjiverde colocarse en ventaja y, a base de colmillo y orden atrás, sostener al conjunto amarillo para regresar a la ciudad de las palmeras con un nuevo resultado positivo.

Empate del Alcoyano

Tablas en El Collao, en un duelo de alternativas entre el Alcoyano y el filial del Castellón, donde nadie fue capaz de ser certero de cara a portería. Iniesta y Catalá tuvieron las primeras para el conjunto local, mientras que el Castellón B acabó la primera mitad apretando y poniendo en apuros a Zárraga con un par de remates. En la segunda parte el encuentro estuvo más atascado,aunque con más aproximaciones de los alicantinos, si bien solo con la voluntad local no resultó suficiente para batir a Sergi Tóner, lo que consumó el encuentro sin goles, pese a que el Alcoyano gestionó varias ocasiones para llevarse el gato al agua y quedarse con los tres puntos, sin éxito.