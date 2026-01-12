El Horneo Alicante disputará cuatro amistosos durante el parón de la Asobal

El Horneo Eón Alicante disputará cuatro partidos amistosos durante el mes de enero para preparar la segunda vuelta de la liga Asobal, según confirmó este lunes la entidad alicantina.

El equipo que dirige Roi Sánchez, que disputó su último partido oficial el pasado 21 de diciembre, iniciará esta serie de encuentros de preparación el próximo viernes ante el Servigroup Benidorm, conjunto de la División de Honor Plata, en el pabellón Pitiu Rochel (18:45 horas).

Duelo directo por la permanencia entre el Horneo Eón y el Viveros Herol Nava / Rafa Arjones

Doble cita en una semana

El segundo compromiso tendrá lugar el día 20 ante la Fundación Agustinos Alicante en el colegio San Agustín y, tres días después, se medirá al Club Balonmano Petrer en el pabellón Hermanos Guardiola.

La preparación invernal concluirá el 30 de enero con la visita al REBI Balonmano Cuenca, equipo de la liga Asobal, en el pabellón El Sargal.

Amistosos Horneo Alicante en enero Viernes 16: Servigroup Benidorm en el pabellón Pitiu Rochel (Alicante)

Martes 20: Fundación Agustinos en el Colegio San Agustín (Alicante)

Viernes 23: CBM Petrer en el pabellón Hermanos Guardiola (Petrer)

Viernes 30: REBI Cuenca en el pabellón El Sargal (Cuenca)

El Horneo EÓN Alicante regresará a la competición oficial el próximo 11 de febrero con un partido ante el Barça.

Sánchez, que llegó al banquillo del equipo alicantino a finales de octubre, señaló antes del parón que el trabajo durante esta pretemporada invernal será clave para inculcar a los jugadores su modelo de juego, ya que reconoció que tras su llegada su prioridad fue sumar puntos ante la delicada situación clasificatoria del equipo.