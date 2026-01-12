El vilero Felipe Orts prolonga su tiranía: ¡octavo título consecutivo de campeón de España!

El ciclista vilero Felipe Orts continúa dominando con puño de hierro la modalidad de ciclocrós a nivel nacional. Este fin de semana, en Tarancón (Cuenca) tenía su habitual cita con la corona patria en el Campeonato de España de la modalidad. Como en los siete años anteriores, no dio opción al fallo.

Orts (Ridley Racing) se impuso con autoridad en la prueba masculina, aventajando en más de un minuto a Kevin Suárez (Nesta-MMR) y en casi dos a Mario Junquera (Unicaja Gijón), que fueron sus acompañantes en el podio, las dos únicas plazas que a lo largo de casi ya una década se han ido moviendo.

Campeón desde 2019

La primera tiene un dueño absoluto desde que Orts estrenara su palmarés como campeón de España en la edición de 2019, tomando el relevo de Ismael Esteban, que el curso anterior había impedido el estreno del vilero, que terminó entonces en segunda posición.

Con este triunfo conseguido en el circuito de la Ermita de la Virgen de Riánsares, Orts queda en la historia como la persona con más entorchados en esta disciplina a nivel nacional. Ya lideraba desde hace un tiempo el ranking masculino, mientras que estaba empatado con Aída Nuño a siete títulos... hasta 2026.

Con esta victoria, Orts da continuidad a su buen momento de forma. El vilero venía de realizar buenas pruebas en Bélgica, en el calendario internacional, con un podio en la Zilvermeercross y varios top 10 entre finales de diciembre e inicios de enero, incluidos dos octavos puestos en pruebas de la Copa del Mundo, concretamente en Dendermonde y Zonhoven.

Orts, durante la prueba en Tarancón / Ridley Racing Team

Campeón sub-23

Por otra parte, el posible relevo a Felipe Orts en el ciclocrós español podría estar también en la provincia, ya que el campeón en categoría sub-23 en Tarancón fue Raúl Mira, de Tibi, que ganó por segunda vez, tras haberlo conseguido también en 2024 y haber sido segundo en 2025.

Por último, en categoría femenina la campeona de España ha sido Sofía Rodríguez, que también revalida título, tras dar el golpe de gracia a la prueba en la última vuelta para vencer con 16 segundos de ventaja sobre Lucía González, en una carrera mucho más abierta que la masculina.