La provincia de Alicante protagonizará dos etapas estelares de la Volta Ciclista a la Comunitat Valenciana

La Volta Ciclista a la Comunitat Valenciana vuelve a apostar este año por la provincia de Alicante como escenario de excepción de dos de sus principales etapas. Los mejores equipos del panorama nacional e internacional se darán cita en este importante acontecimiento deportivo que se desarrollará del 4 al 8 de febrero.

El viernes 6 de febrero la serpiente multicolor recalará en la Costa Blanca para disputar una jornada de 158 kilómetros que discurrirá entre la monumental ciudad de Orihuela y la localidad universitaria de Sant Vicent del Raspeig. El recorrido de este día estará dividido en dos partes: los primeros 100 kilómetros serán prácticamente llanos, ideales para fugas, mientras que los últimos 50 kilómetros incluirán dos importantes subidas, una de ellas al Alto de Tibi, de segunda categoría.

Recorrido de la tercera etapa de la Volta a la Comunitat Valenciana / INFORMACIÓN

Por su parte, el sábado 7 tendrá lugar la etapa reina de esta edición, un intenso trazado de 172 kilómetros que partirá desde La Nucía y finalizará en el municipio costero de Teulada-Moraira. Con cinco puertos de montaña, entre ellos, el ‘exigente’ Alto de Miserat, y 3.300 metros de desnivel acumulado, los expertos la han calificado como una de las más bonitas y duras de los últimos años.

Recorrido de la cuarta etapa de la Volta a la Comunitat Valenciana / INFORMACIÓN

“Para la Diputación de Alicante es un orgullo colaborar año tras año con un evento como este, de tanta magnitud y relevancia, ya que además de ayudarnos a promocionar y fomentar el deporte, nos permite dinamizar la economía local y proyectar en todo el mundo una imagen asombrosa de la Costa Blanca”, ha señalado el diputado de Deportes, Bernabé Cano.