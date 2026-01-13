Santa Pola recibirá a 8.000 atletas en la 34ª Mitja Marató Internacional de Santa Pola

Este martes se ha presentado la 34ª Mitja Marató Internacional de Santa Pola, en la que destaca la nueva prueba de 10k. “Después de la experiencia de ver crecer la media hemos decidido apostar porque sea una prueba de calidad y referente. Santa Pola no tiene unas vías que soporten un volumen de participación muy elevada, por eso limitamos a 7.000 corredores la participación en la media maratón para que puedan disfrutar al máximo de la carrera sin saturación de gente”, ha declarado Roque Alemañ, presidente del Club de Atletismo.

“Por eso hemos planteado una nueva prueba de 10k independiente a la media que saldrá a las 8:30 horas y abrimos así la posibilidad de que muchísima más gente venga a Santa Pola”, explicó Alemañ. Las inscripciones en la media maratón son similares a las del año pasado, alrededor de 6.300, mientras que para la 10k “limitamos en principio a los 1.500, pero hemos tenido que ampliar hasta 1.700 y cerrar en esa cifra, así que el domingo tendremos en nuestras calles ocho mil corredores. Volvemos a consolidar la media maratón de Santa Pola como la segunda prueba más importante de la Comunidad Valenciana sólo por detrás de Valencia”.

Imagen de la media maratón de Santa Pola en su edición de 2025 / Matías Segarra

La prueba más internacional

Este año será la media maratón más internacional de entre todas las que ha tenido Santa Pola con 43 países representados, los más numerosos Reino Unido (186), Noruega (125), Francia (83), Suecia (77), Polonia (56) y Alemania (40). El 11% de los inscritos son extranjeros.

Las provincias que más corredores aportan son Alicante (2980), Murcia (688), Valencia (535), Albacete (422) y Madrid (380), mientras que la cifra de participantes locales serán de 608 en la media y 207 en la 10k. La media maratón mantiene el porcentaje de 75% hombres y 25% mujeres, sin embargo, en la 10k las cifras sorprenden con un 52% de hombres y un 48% de mujeres, prácticamente a la par.

Actividades paralelas

La feria del corredor, ubicada en la carpa lateral del castillo, se inaugura el viernes a las cinco de la tarde y continuará durante el sábado de 10 a 20 horas. Allí los runners podrán recoger su dorsal y visitar los múltiples stands especializados en un evento que tiene mucha demanda.

La Mini Maratón que se celebra el sábado a partir de las cinco de la tarde reunió el año pasado más de mil niños y niñas, y en esta ocasión se espera una afluencia similar. También se recupera este año la presencia de la brigada paracaidista PAPEA, que realizará una exhibición el domingo a las 10 de la mañana antes del disparo de salida.

El epicentro del deporte en España

La alcaldesa de Santa Pola, Loreto Serrano, definió que “la media maratón es vida, es alegría, es compañerismo, es turismo, es deporte, es gastronomía, el que acudan esos ocho mil corredores y sus familias nos enriquece en todos los sentidos, además de la gran repercusión económica que genera”.

Por su parte, el diputado provincial de Cultura, Juan de Dios Navarro, alabó que “Santa Pola va a ser el centro del deporte de toda España, una media más internacional que nunca, la segunda de la Comunidad Valenciana, creo que es un acierto que hayáis añadido esa 10k para hacer aún más grande si cabe esta prueba. La Diputación de Alicante está con los eventos de calidad que será el epicentro justo antes de la celebración de Fitur”.

El concejal de Deportes, Ángel Piedecausa, manifestó que “prácticamente todos los departamentos del Ayuntamiento trabajando para que esta prueba salga perfecta, y esto no sería posible sin el trabajo del Club de Atletismo, los patrocinadores y los voluntarios, para nosotros es la gran fiesta del deporte durante todo el fin de semana”.