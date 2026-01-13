Vicente Sancho, nuevo jugador del Horneo Eón Alicante

El Horneo Eón Alicante ha alcanzado un acuerdo para la incorporación de Vicente Sancho, que se une al club como refuerzo de mitad de temporada para afrontar el tramo decisivo de la competición en la Asobal. El jugador llega procedente de la División de Honor Plata, concretamente del TrasmapiHC Eivissa, donde Sancho se ha formado hasta llegar a ser un pilar fundamental y el capitán del primer equipo.

En el conjunto de las islas ha rendido a un alto nivel en las últimas temporadas, y ocupará el extremo derecho, acompañando a Lautaro Robledo tras la salida de Yanis Ramírez. Su fichaje permite al conjunto alicantino ganar profundidad y alternativas en ataque.

Opinión de Roi Sánchez

Roi Sánchez ha valorado muy positivamente la llegada del nuevo jugador: "Con la incorporación de Vicente Sancho sumamos a un jugador muy solvente en las últimas temporadas en División de Honor Plata. Es un buen finalizador, defiende bien, lanza siete metros y nos va a dar una opción más en ataque para poder rotar con Lautaro Robledo".

El técnico también ha destacado su perfil humano y su experiencia: "Es un jugador de 33 años, con experiencia, que ha mostrado unas tremendas ganas de disfrutar de esta experiencia en Asobal. Lo acogemos con los brazos abiertos y estamos convencidos de que nos va a dar muchas alegrías".

"Espero que el equipo pueda continuar con la buena dinámica" Vicente Sancho — Jugador del Horneo Eón Alicante

Por su parte, Sancho ha mostrado su ilusión por incorporarse al proyecto del Horneo Eón Alicante: "Estoy muy contento por dar el salto a Asobal, es el sueño de cualquier jugador. Agradezco mucho la confianza que me han transmitido desde el primer momento tanto Roi Sánchez como Abraham, y afronto este reto con muchas ganas de empezar y disfrutarlo".

El nuevo jugador también ha señalado sus objetivos para este tramo de la temporada: "Espero que el equipo pueda continuar con la buena dinámica que viene mostrando desde la llegada de Roi Sánchez y, a nivel personal, aportar todo lo que esté en mi mano para ayudar al grupo y dar el máximo en cada partido".

A nivel individual, Vicente Sancho se define como un jugador comprometido con el colectivo: "Me considero un extremo de calidad, comprometido con el equipo, guerrero y que no da por perdido ni un entrenamiento". Sancho se incorporará de inmediato a la dinámica del primer equipo y estará a disposición del cuerpo técnico para los próximos compromisos oficiales.