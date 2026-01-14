Campanazo del Atticgo Elche: derrota al líder invicto en su pabellón

El Atticgo Elche, que venía completando una temporada bastante irregular, dio la gran sorpresa de la temporada en la liga Guerreras Iberdrola, al derrotar al líder invicto de la competición, Super Amara Bera Bera, en su pabellón (20-25), donde las vascas acumulaban 27 partidos sin perder.

Las franjiverdes basaron su triunfo en su gran defensa, una de las señas de identidad históricas del conjunto dirigido por Joaquín Rocamora, recuperada para la causa y para firmar la hombrada. Tras un inicio de dominio local (5-2), un parcial de 2-9 permitió a las ilicitanas tomar una ventaja que luego supieron gestionar.

La máxima anotadora del Atticgo Elche fue una excelsa Zaira Benítez, autora de siete goles, bien secundada en ataque por Oppedal y Figueiredo, que marcaron cuatro veces cada una. Por las locales, Ogonovszky vio puerta en ocho ocasiones.

Primera parte

Desde el inicio, ambos equipos mostraron un alto nivel de competitividad. En los primeros minutos se produjeron varias ocasiones desperdiciadas que reflejaban la tensión del partido. Ogonovszky y Benitez brillaron para cada equipo, siendo la eldense clave para la reacción del Atticgo Elche.

La solidez defensiva de las "guerreras franjiverdes" permitieron a las visitantes irse a vestuarios al descanso con tres goles de ventaja (11-14), pese al buen hacer bajo palos de Wiggins.

Segunda parte

Benítez continuó marcando diferencias al regresar al juego y Bera Bera no pudo contener el ímpetu ofensivo ilicitano, que terminó logrando una más que destacada renta de cinco goles (20-25), sobre todo teniendo en cuenta la magnitud del rival, que hasta la fecha solo había cedido un empate en liga.

Esta victoria dará moral al Atticgo Elche, que este fin de semana afronta el partido de ida de octavos de final de la EHF European Cup, en el que viajarán a Polonia para enfrentarse el sábado (17 horas) al Gminy Kobyerzice.