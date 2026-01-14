Felipe Orts lidera la participación española en la prueba de Benidorm de la Copa del Mundo

La Real Federación Española de Ciclismo ha confirmado la lista de ciclistas españoles autorizados a participar en la Copa del Mundo de Ciclocross UCI–Benidorm Costa Blanca 2026 que se celebrará en los parques de El Moralet y Foietes de la capital turística alicantina el próximo domingo 18 de enero.

El principal referente español será el vilero Felipe Orts, que el pasado domingo se colgó el oro en el Campeonatos de España disputado en Tarancón por octavo año consecutivo. Evidentemente, y no solo por su condición (en este caso literal) de ‘corredor de casa’ sino por haberse confirmado ya desde hace mucho tiempo como el mejor especialista español de todos los tiempos, Orts será la gran referencia.

La gira navideña ha evidenciado que el de La Vila Joiosa llega en un momento de forma muy dulce. Ese importante periplo comenzó con la doble victoria en Xàtiva y Cocentaina y se confirmó, ya en Bélgica (donde corrió diez carreras en apenas 15 días), donde terminó siempre en el top 10 a excepción de Gavere coronando todo ello con el épico podio bajo la monumental nevada de Mol.

Confianza en Orts

“De Felipe podemos esperarlo todo”, asegura Javier Ruiz de Larrinaga. “Él mismo ha dicho que quería terminar la temporada algo más fresco que el año pasado y quizás eso provocó que los resultados del arranque de la campaña no salieran como él hubiese deseado, pero ha conseguido llegar a Benidorm en su mejor momento”.

El vilero Felipe Orts, en el podio de la Zilvermeercross disputada en Mol, junto a Van der Poel y Aerts / Ridley Racing Team

Para ‘Larri’, “esa foto del podio de Mol con Mathieu Van der Poel y Toon Aerts es ya algo para la historia y es con lo que nos tenemos que quedar. Creo que no somos conscientes de lo que está haciendo. Incluso, creo que le estamos infravalorando un poco tras el gran año que hizo en la pasada temporada. Este año parece que le ha costado un poco más, pero a la Copa del Mundo de Ciclocross UCI–Benidorm Costa Blanca 2026, su carrera talismán, llega en sus mejores condiciones”.