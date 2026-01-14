La Nucía, centro del arbitraje mundial de taekwondo

La Ciudad del Deporte de La Nucía está acogiendo el Campamento Internacional de Árbitros de World Taekwondo, un evento de máximo nivel que convertirá a la provincia de Alicante en punto de encuentro del arbitraje mundial de este deporte olímpico. Más de 100 árbitros internacionales procedentes de los cuatro continentes, entre ellos varios representantes españoles, participan en este campamento organizado por World Taekwondo y gestionado por la Real Federación Española de Taekwondo, bajo la dirección de su presidente Jesús Castellanos Pueblas, también vicepresidente de World Taekwondo Europa (WTE).

El evento se desarrolla en las instalaciones de la Ciudad del Deporte de La Nucía, utilizando como sede principal el nuevo Combat Sport Center La Nucía, unas instalaciones modernas y de primer nivel que acogen por primera vez una actividad internacional de arbitraje, reforzando la posición de La Nucía como referente deportivo en la Comunitat Valenciana y en España.

Este campamento forma parte del proceso internacional de selección y formación de árbitros que World Taekwondo está llevando a cabo en los cinco continentes, y supone un primer paso decisivo en el camino hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde se seleccionarán los árbitros que dirigirán la competición olímpica.

La dirección técnica del campamento estará a cargo de destacados responsables internacionales de World Taekwondo, entre ellos Philippe Bouedo, Mohamed Shaaban, Zhu Linfang, Jeongwon Park y Taehun Kim, máximas autoridades en las áreas técnica, arbitral y de gestión del organismo internacional.

La Nucía, ciudad reconocida por su firme apuesta por el deporte de alto nivel y por haber acogido a numerosos deportistas olímpicos, suma ahora el arbitraje internacional a su trayectoria deportiva, abriendo sus puertas a los futuros árbitros olímpicos.