Sergio Ramos y su hermano aterrizan en Sevilla para reactivar la compra del club: una operación que superará los 400 millones

Sergio Ramos ha llegado este jueves en Sevilla con la intención de avanzar en su interés de comprar el Sevilla FC. Según ha dado a conocer Zona Mixta, el camero está en la capital hispalense junto con su hermano René para llevar a cabo una agenda de encuentros vinculada a la adquisición del club de Nervión.

El interés de Sergio Ramos por su exequipo fue una de las últimas ofertas que se dio a conocer, aunque no la única, y se estima que supere los 400 millones de euros. El zaguero formaría parte de un consorcio interesado en adquirir el club y su propuesta tendría el respaldo de Monchi, con quien ya mantiene relación después de apostar por el CD San Fernando 1940, un proyecto refundado y capitaneado por quien fuera el director deportivo del Sevilla.

No obstante, tal como avanzó en exclusiva El Correo de Andalucía, son hasta nueve las propuestas que tiene el Sevilla FC para tomar el control del accionariado del club. La más alta alcanza los 443 millones de euros, 3.325 euros por acción, mientras que la más baja es la conocida como Tercera Vía, la propuesta de Antonio Lappí y Fede Quintero, que ofrece 708 euros netos por acción.

Hasta el momento, lo de Sergio Ramos parecía un simple coqueteo, un dejarse notar para hacer ver que él podría estar interesado después de su aventura futbolística en México. Según adelantó Muchodeporte.com y pudo confirmar El Correo de Andalucía, sobre la mesa solo hay intenciones y ninguna oferta después de que se haya estancado la operación principal de venta a los americanos.

Sin embargo, esta visita repentina del defensa a la ciudad que lo vio triunfar puede que signifique un paso más para presentar esa oferta y poner una cantidad sobre la mesa. Cabe recordar que el central camero está sin equipo y a la espera de vivir una última aventura profesional a punto de cumplir 40 años y con el Mundial como horizonte el próximo verano.