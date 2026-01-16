Jaime Cremades ultima su salida del Horneo Eón y Pepe Sánchez puede volver a la presidencia

El Horneo Eón Alicante prepara cambios importantes en su organigrama. Pepe Sánchez, fundador de la entidad en 2017, apunta a volver este lunes a la presidencia de la entidad alicantina durante el desarrollo de la asamblea. Por su parte, Jaime Cremades, "Ñago", ultima su salida de la entidad a la que llegó en 2021 con el cargo de director general. Cuatro años después consiguió el gran objetivo del club, el ascenso a la Asobal. Ahora, aprovechando el largo parón de la competición, el Horneo prepara cambios en su cúpula para terminar de poner las bases y consolidar al equipo en la máxima categoría e ir mejorando tanto la estructura deportiva como económica. Pepe Sánchez, dueño del club, se plantea seriamente volver a la primera línea del club como presidente aunque dependerá del desarrollo de la asamblea del lunes. Con él como presidente, el club comenzó en 2017 en Segunda Nacional como Club Balonmano Sporting Alicante y fue escalando hasta llegar a División de Honor Plata Masculina. Fue en el verano de 2021, con el equipo en División de Honor Plata Masculina cuando se apostó por un nuevo proyecto y una nueva identidad: Horneo Eón Alicante. Su principal objetivo era ascender a Asobal y por fin se pudo hacer realidad.

Jaime Cremades / INFORMACION

Durante este periodo ha creado, además, la sección femenina cuyo primer equipo, categoría a categoría llegó a División de Honor Plata Femenina. En su haber, cuenta también con el ascenso del filial a Segunda Nacional. Otra de las secciones que han visto la luz durante su anterior etapa al frente de la presidencia fue la del equipo de inclusivos y donde siquió trabajando por ella como presidente de la Fundación EÓN Balonmano Alicante. Todo ello, sumado a la ampliación de la cantera del club y, por supuesto, la de devolver a la afición la ilusión por el balonmano.

Pepe apunta ahora a coger las riendas de nuevo y situarse en la primera línea con un esquema claro en su cabeza de seguir profesionalizando la entidad además de trabajar por la viabilidad económica del club en una categoría de gran exigencia a todos los niveles. El club, entrenado por Roy Sánchez, ha ido cogiendo la buena línea de la competición.

Nuevo refuerzo

Por otro lado, el Club Balonmano Horneo Eón Alicante ha alcanzado un acuerdo con IRUDEK Bidasoa Irún para la cesión de David Faílde (Lalín, 07/09/2006). El portero de 19 años llega para reforzar esta parcela, junto a Roberto Domenech y Hugo Mora, hasta el final de la actual temporada 2025/2026 en la Asobal.

El meta gallego, de 196 centímetros de altura, está considerado unos de los porteros más prometedores del balonmano nacional y cuenta con experiencia internacional al ser un habitual con la selección. Precisamente, este mes de enero ha disputado con los Hispanos Junior el Torneo 4 Naciones en Francia. El pasado 2023 fue campeón de la European Open 2023 en Goteborg (Suecia) con la selección española promesas.

Faílde confiesa sentirse "muy emocionado por dar el salto a Asobal", a pesar de haber disputado ya 8 partidos la pasada temporada con el conjunto de Irún. "La experiencia de jugar en Asobal no se vive todos los días y aún tengo mucha carrera por delante".

En cuanto a cómo afronta lo que queda de temporada, el joven gallego asegura que "va a ser muy emocionante". En especial porque "este año, está muy difícil predecir lo que va a pasar, pero nosotros vamos a hacer nuestro trabajo lo mejor posible". "Yo en particular voy a darlo todo para lograr los objetivos", añade.

"Siempre lo dije y me mantengo en ello, en ASOBAL, cualquiera puede ganar a cualquiera y nunca se sabe cuándo puedes sacar puntos o cuando puedes perder puntos por mucho que cuentes con ellos. Está todo muy igualado, tanto por entrar en Europa, como por evitar el descenso. Así que, lo que queda es una total incertidumbre", explica.

Proyección

Roi Sánchez valora muy positivamente la llegada de David: "Estamos muy contentos con su llegada y confiamos en que nos va a ayudar en esta segunda vuelta a conseguir nuestros objetivos".

"Es un portero joven con muchísima proyección y creemos que en estos meses nos puede ayudar mucho. Compartirá y reforzará la portería junto a Hugo y a Roberto. A pesar de sus 19 años es un jugador con mucha proyección, grande y tremendamente ágil y efectivo con los balones cerca. Además, tiene muy buena mentalidad, es ambicioso y seguro que viene a aprender, a progresar y a mostrar su valor en Asobal", añade el técnico gallego.

David Faílde ya está en dinámica del primer equipo y estará a disposición del cuerpo técnico para los próximos compromisos oficiales.