El candidato Javier Romero promete transparencia y unidad a los socios del Real Club de Regatas de Alicante

Cercano, afable, directo y decidido a ganar, a liderar el cambio que, según él, necesita el Real Club de Regatas de Alicante (RCRA), una entidad que esta temporada náutica cumplirá 137 años. Fundado en 1989, una las entidades deportivas más arraigadas y reconocibles de la ciudad, celebra elecciones el 6 de febrero y Javier Romero, odontólogo de profesión y marino apasionado, se presenta como alternativa a la candidatura de Javier López, el hombre que ha formado parte de la directiva encabezada por Miguel López, que no se presenta a la reelección.

En un acto sencillo, con múltiples socios presentes en la terraza más próxima al muelle, Romero, arropado por su mano derecha en esta aventura electoral, Rosalía Carbonell; su comodoro, Alberto Enseñat, y su hombre de leyes, Francisco Peral, ha expuesto la línea maestra que articula su propuesta de futuro en un momento clave para la institución, que, entre otras cosas, debe abordar la compleja tarea de reformar los pantalanes, y su consiguiente coste, algo que este candidato está convencido de que "nunca debe recaer sobre el hombro de los socios que no disponen de embarcación".

Javier Romero expone su candidatura a presidente del RCRA en una de las terrazas del club. / Pilar Cortés

Cerca de 2.100 socias y socios están llamados a las urnas. De momento hay formalizadas dos candidaturas. El margen para presentar los 110 avales que se exigen para optar a la carrera presidencial expira el 21 de enero. Juan José Albert encarna la posible tercera vía, pero, de momento, continúa sopesando sus opciones.

Javier Romero ha sido duro con el máximo dirigente saliente en su puesta de largo. "Me presento ante vosotros para liderar este club, corregir errores y devolver la unidad que nos han quitado, la que hemos perdido", ha dicho en primer lugar. "Queremos mirar al futuro y devolver a los socios la capacidad de que disponga en todo momento de acceso a las cuentas, que siempre estén claras... que es algo que ahora no pasa", subrayó quien se presenta como oposición al o status quo actual.

Presupuesto

El prestigioso dentista, ligado a la entidad desde hace décadas, considera que pagar 5,5 millones por el acondicionamiento del embarcadero y los amarres "es desorbitado" y trata de buscar, junto a los miembros de su junta, "opciones más cómodas que permitan racionalizar el gasto" porque, a su juicio, "se ha gastado más de la cuenta de manera innecesaria".

El RCRA "necesita una nueva etapa", esgrime Romero. "Durante demasiado tiempo ha faltado información, control y un proyecto claro. Esta candidatura nace para devolver el orden, la confianza y la ilusión a nuestro club. Estamos decididos a recuperar la unión que no han arrebatado y el orgullo de pertenencia, que volvamos a sentirnos orgullosos de pertenecer a él, todos", ha recalcado el aspirante a presidir la entidad centenaria.

Para ello, Romero se compromete a solicitar "una auditoría independiente, crear un portal de transparencia, que los presupuestos sean públicos y que las socias y socios puedan ejercer un control permanente del gasto para saber en qué se invierte cada euro gastado".

El líder de esta lista que lleva a como vicepresidenta a Rosalía Carbonell, apasionada del remo, sostiene que la gestión económica sea "profesional", que se busque financiación "externa y fondos europeos para recuperar las instalaciones para liberar a los socios de esa carga" y que, además, estos "puedan disfrutar de todo el patrimonio" de la entidad, es decir, que puedan disponer también de las instalaciones de La Cantera, incluida la piscina", asegurándose de que "las concesiones sirven al club y no a intereses ajenos", describe Romero.

Javier Romero posa junto a Rosalía Carbonell, a su izquierda, y el resto de integrantes de su junta. / Pilar Cortés

"Estamos decididos a cerrar heridas. Abrirnos aún más a la ciudad y crecer porque, a diferencia de lo que ocurre en otros clubes de esta provincia, nuestra concesión está asegurada a muy largo plazo. Queremos ser punto de encuentro de todos los clubes, potenciar la base, hacerla mejor y más accesible para que todo el mundo conozca y practique todos los deportes que tenemos y que tanto prestigio le están dando esta ciudad año a año", sostienen Romero y su vicepresidenta, Rosalía Carbonell.

El aspirante cerró su intervención prometiendo que los armadores gozarán de la ampliación de la concesión hasta 2039. La pugna por el gobierno del RCRA ha comenzado. Las anteriores se resolvieron por apenas cuarenta votos, así que la pelea, honesta y deportiva, promete ser compleja. La cita: el 6 de febrero. Puedes consultar el programa electoral de Javier Romero completo pinchando aquí.