Balonmano | European Cup
El Atticgo Elche gana en Polonia y encarrila su pase a cuartos
Las franjiverdes ganan con autoridad en el partido de ida de la EHF European Cup
El Atticgo Elche encarriló su clasificación para los cuartos de final de la Copa Europea al ganar en su visita a la pista del KPR Gminy Kobierzyce polaco por 22-28.
El equipo de Joaquín Rocamora, que ya conquistó el torneo hace dos años, contará con seis goles de renta para certificar la clasificación en el partido de vuelta, que se disputará en Elche la próxima semana.
El conjunto ilicitano, en un gran momento de forma, supo sobreponerse al ambiente y al poderío físico del rival para implantar su estilo de juego, lo que le permitió retirarse al descanso con ventaja (12-14).
Superioridad ilicitana
En la segunda parte, un parcial de 1-4 para las ilicitanas abrió una nueva brecha en el marcador. El equipo de Rocamora supo jugar con el marcador y el tiempo para lograr ampliar la ventaja hasta los seis goles con los que finalizó el encuentro (22-28).
Carmen Figueiredo, autora de 10 tantos, fue la jugadora más destacada del equipo ilicitano junto a Jimena Laguna, que marcó 5 goles.
