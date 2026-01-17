La Ocean Race tendrá su salida el 17 de enero de 2027 en Alicante

Alicante volverá a ser el punto de partida de The Ocean Race en enero de 2027. La ciudad acogerá por sexta vez consecutiva, del 8 al 17 de enero, la considerada regata oceánica más exigente del mundo, consolidando su vínculo con una competición que la sitúa en el centro del mapa náutico internacional. La salida de la prueba tendrá lugar el 17 de enero.

A un año del inicio de esta nueva edición, Alicante refuerza su condición de Puerto de Salida y se prepara para convertirse, una vez más, en la capital de la náutica y la sostenibilidad marina, con una programación de actividades que prevé atraer a visitantes locales, nacionales e internacionales al Ocean Live Park durante diez días.

La última edición (2022-2023) produjo un impacto de 71,6 millones de euros en el PIB nacional y 58,5 millones en el de la Comunitat Valenciana, según el informe de PricewaterhouseCoopers (PwC). Creó 1.232 puestos de trabajo a tiempo completo en España (1.071 en la Comunitat Valenciana), con un retorno de 7,9 euros adicionales por cada euro invertido por la SPTD en la región.

Los visitantes y la organización generaron 48,2 millones de euros en gastos en España, beneficiando sectores como el alojamiento y restauración (15,5 millones), comercio minorista (10,1 millones) y servicios a empresas (5,4 millones). El impacto fiscal alcanzó los 33 millones de euros.

Salida de la Ocean Race 2023 en Alicante / David Revenga

La edición anterior atrajo 303.000 personas al Ocean Live Park durante una semana, con una media de 35.000 visitas diarias –la cifra más alta de todas las ediciones–, y más de 170.000 espectadores presenciales en la salida de la regata.

Propuestas de la edición

Para la edición de 2027 se trabaja en la preparación de un amplio dispositivo de actividades educativas, deportivas y lúdicas en el recinto del Muelle de Levante, similar al anterior, que incluyó visitas escolares, talleres sobre sostenibilidad marina, prácticas de vela (‘Try Sailing’), competiciones náuticas y conciertos, entre otras propuestas.

Este programa, de carácter gratuito y para todos los públicos, promoverá valores como la náutica, la sostenibilidad y la inclusión, convirtiendo este espacio en un punto de entretenimiento familiar y educativo.

Luis Barcala

“Alicante aguarda con la máxima ilusión y expectación esta nueva edición de esta prueba que está estrechamente ligada a Alicante y nos reporta una gran proyección y posicionamiento internacional, además de un considerable rédito económico”, ha resaltado el alcalde de Alicante, Luis Barcala, tras conocerse la noticia.

Barcala ha subrayado que “nuestra ciudad, enamorada del mar y del deporte náutico, se siente muy orgullosa y privilegiada por acoger, un año más, la salida de esta monumental regata”, que trasciende el desafío deportivo y desarrolla su compromiso social y educativo con la salud de los océanos.

Marián Cano

Por su parte, la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha destacado la relevancia estratégica de que Alicante acoja la salida de The Ocean Race, una cita que, según ha subrayado, “proyecta a la Comunitat Valenciana como un referente internacional en innovación, sostenibilidad y compromiso con el océano”.

Marián Cano ha avanzado que desde la Generalitat se pondrá “todo el esfuerzo para que la ciudad de Alicante acoja de nuevo este gran evento deportivo de primer nivel y esta sea la mejor prueba de la historia”. La consellera , además, ha afirmado que “es muy emocionante pensar que la flota zarpará de Alicante para iniciar esta extraordinaria aventura que dará la vuelta al mundo”.

“Como Puerto de Salida de esta épica competición, nos convertiremos en un punto de encuentro excepcional en materia de innovación y tendremos la oportunidad de mostrar nuestra herencia marítima y nuestra vocación internacional”, ha añadido la consellera.

Asimismo, ha indicado que “acoger The Ocean Race refleja nuestro profundo compromiso con la salud del océano y la educación, inspirando a las nuevas generaciones a comprender, respetar y proteger el mar que nos conecta a todos".