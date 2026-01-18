La Mitja Marató de Santa Pola celebra su 34ª edición con un ambiente espectacular

Era un domingo marcado en el calendario para todos los amantes del atletismo y como no podía ser de otra manera, la Mitja Marató Internacional Villa de Santa Pola, organizada por el Club de Atletismo Santa Pola, no ha defraudado. La prueba, en su 36ª edición, ha reunido a más de 8.000 atletas por las calles de la localidad alicantina en su año más internacional.

Hasta 43 países han estado presentes en la segunda prueba más importante de la Comunidad Valenciana solo por detrás de Valencia. Además, la edición del año 2026 arrancó con la novedad de una carrera independiente de 10k, la cual tomó la salida a las 8:30 horas.

Matías Segarra

La recién estrenada carrera competición de aperitivo para el plato estrella del día, la media maratón. En la carrera de los 10k reinó Jacob Krop con un tiempo de 27 minutos y 45 segundos, por delante de Sebastian Nowicki y Juho Ylinen. En el apartado femenino, la vencedora fue Clare Chemtai Ndwia tras cruzar la meta con un tiempo de 31 minutos y 31 segundos. En segunda posición terminó Carolina Wikstrom y cerrando el podio, Smilla Szalkai.

Puntual a su cita, el gran evento de la jornada arrancó a las 10:30 horas de la mañana, con una ciudad de Santa Pola volcada con unos atletas que esperaban con ansias el pistoletazo inicial. Bajo los fuegos artificiales, la música y un ambiente de fiesta emprendieron los valientes su andadura en un circuito llano con un desnivel máximo de cinco metros, condiciones propicias para batir marcas y pulverizar récords. El tiempo acompañó durante la mañana del domingo y con el mar Mediterráneo de fondo, los corredores formaron parte de una estampa preciosa, una en la que reinó la deportividad y el afán de superación.

Ritmo fugaz

Nada más arrancar, la cabeza de carrera fijó un ritmo fugaz y abrió una brecha importante con el resto de participantes, llegando incluso a coquetear con el récord absoluto de la prueba, una marca de 59 minutos y 9 segundos que sigue vigente desde el año 2020. No se pudo obrar la machada finalmente, pero, pese a ello, Brian Kibor fue quien se colgó la medalla de oro tras cerrar la competición con un espectacular tiempo de una hora y 49 segundos.

Tras él, a más de dos minutos de distancia, cruzó la meta Simon Maywa. Cuatro segundos más tarde finalizó la prueba Kipkandie Mkulia y cerró el podio masculino. En la categoría femenina, con un tiempo de 1:07:27, Daisilay Jerono se colgó la medalla de oro, superando a Esther Chebet y a Smilla Szalkai.

Tras superar los más de 21 km los más veloces, llegó la hora del grueso de la competición, momento en el que se empezó a abarrotar la meta de historias de superación, abrazos, sonrisas e incluso lágrimas. Desde atletas corriendo descalzos por promesas hasta pedidas de mano en la recta final, la 34ª edición de la Mitja Marató Internacional Villa de Santa Pola tuvo de todo y cerró una velada perfecta.

Una prueba espectacular

La gente de Santa Pola respondió a la llamada y no defraudó llenando las calles con un colorido y un ambiente tremendo. Los espectadores pudieron disfrutar de una mañana festiva, pero los verdaderos protagonistas, los corredores, todavía más. A la finalización de la prueba, la mayoría coincidían en que el ambiente vivido era espectacular y no dudan en que repetirán la próxima edición.

"No tenía muchas expectativas porque era la primera vez que la corría, pero después de ver todo el ambiente y el buen rollo que hay, ha sido una grandísima experiencia. No dudo en que volveré a repetir", explicaba Clara Miró al finalizar la prueba. Muy similares fueron las declaraciones de Juan José Martínez, otro valiente que pudo terminar la 36ª edición. "La carrera es espectacular, me ha gustado muchísimo el ambiente y lo hemos pasado genial".

"No dudó en que volveré a repetir" Clara Miró — Atleta

Al igual que Clara y Juan José, Sergio Ruano también alababa la atmósfera que se respiraba. "El circuito es bastante cómodo, corrí el año pasado y he repetido este año. La verdad es que está muy bien, ponen música en todo el recorrido, es una prueba muy animada". "Al final hacía más calor, pero la animación y la gente ha estado genial", declaraba Bruna Mascaro.

"Ha hecho un muy tiempo y había un ambientazo brutal. Las calles estaban llenas de gente y teníamos música durante todo el recorrido, ha sido genial como siempre", opinaba Álvaro Boix tras cruzar la línea de meta. Por otro lado, Pablo Nicolás Català declaraba lo siguiente. "La carrera es, sobre todo, muy animada. Es una prueba muy alegre y divertida".

En definitiva, la Mitja Marató Internacional Villa de Santa Pola ha cerrado su 34ª edición por todo lo alto, siguiendo en cabeza de las pruebas ya no solo autonómicas, sino también nacionales. Público y atletas no escondían su felicidad en un día en el que ha reinado la deportividad, la amistad y la superación.