El Orihuela salva una jornada marcada por los empates

Jornada marcada por los empates para los equipos alicantinos en la Segunda Federación. La gran noticia del fin de semana llegó en forma del Orihuela, quien consiguió vencer por 1 a 3 al Madrid C en la Ciudad Deportiva de Valdebebas. Por otro lado, el Ilicitano sumó un punto en un partido donde mereció más ante el Colonia Moscardó. El Intercity no pudo pasar del empate en casa del colista del grupo cinco, mientras que el Alcoyano también sumó un punto ante el Barbastro.

Triunfo en Valdebebas

El Orihuela se hizo con el triunfo ante el Real Madrid C en un encuentro donde los escorpiones aprovecharon la superioridad numérica. El conjunto local golpeó a los dos minutos para adelantarse en el encuentro y la rápida reacción de Solsona, con un par dianas antes del descanso, dieron vuelta al marcador. En la segunda mitad el encuentro estuvo abierto, pero Pipa terminó cerrando el triunfo.

Un punto que sabe a poco

Empate del Ilicitano ante un Moscardó que llegaba herido y con urgencias al Quiles. Pronto de un córner, Pablo Felipe cabeceó el primero y aunque el Moscardó fue de menos a más, antes del descanso, un disparo local estrellado en el larguero madrileño pudo poner mayor renta. En la reanudación, el Moscardó necesitaba no salir de vacío y Segovia terminó rascando un empate.

Tablas ante el Colista

El Intercity saldó su visita a Socuéllamos sacando un punto en el feudo del colista. Los locales presentaban severas urgencias por sumar de tres y al cuarto de hora, Iván Hujo anotaba el primero de estos. No estuvo cómodo el Intercity que se trabajó a base de insistencia el poder sacar algo de valor del Paquito Jiménez, algo que llegaría desde el punto de penalti cuando Julio Gracia a quince minutos para el final batía al guardameta local, Adri Pérez.

Empate sin goles

Empate sin goles en Barbastro del Alcoyano en un gris encuentro donde nadie hizo méritos para sumar los tres puntos. Puso a prueba primero el Barbastro a Zárraga y el Alcoyano, en los minutos finales, acechó portería local. En la segunda mitad el panorama no mejoró y más allá de un par de remates del Alcoyano sin acierto bajaron la persiana a un encuentro insulso.