Miguel López: "He defendido para el Real Club de Regatas criterios que van contra mis intereses económicos como armador"

—Desde 2018 se habla mucho de un cambio en la forma de gestionar el club. ¿En qué se ha notado principalmente?

—El cambio ha sido, sobre todo, en términos de gestión eficiente, transparencia y rigor económico. Se ha dado sentido a la organización y dirección de personal y, por primera vez en la historia del Real Club de Regatas de Alicante, las cuentas del club se han auditado todos los años. Además, esas auditorías se presentan en la Asamblea de Socios y se publican en la web cada año, para que cualquier socio pueda consultarlas.

—Entonces, ¿por qué hay sectores que les acusan de falta de transparencia?

—Desgraciadamente nuestra postura con respecto a la situación de los derechos de fondeo, levantó mucho revuelo ya que conllevaba el que los armadores teníamos que volver a “comprar” al club nuestros atraques, en base al valor real de los atraques y no únicamente el coste de su reparación, apoyándonos en sendos informe jurídicos independientes trasladados a los socios y que lo contrario, podría perjudicar la economía futura del club. Ante ello, un determinado núcleo de socios armadores puso todo su empeño en socavar a la Junta Directiva, dedicando todo su tiempo a difundir de forma reiterada delirantes “bulos” sobre la gestión económica. “Difama que algo queda” o “repite una mentira muchas veces y la gente creerá que es verdad”. Lo triste es que, una vez ya fuera de la carrera electoral, algunas candidaturas han hecho propios esos argumentos que se desvirtúan de plano con los hechos. Quiero pensar que ello es fruto del “ardor” electoral y pasadas elecciones volverá a imperar la cordura. Deseo, de veras, que la nueva junta directiva encuentre una fórmula que, garantizando la economía del club, desde la legalidad y la ética, satisfaga los intereses de todos los socios de forma clara e informada, se logre un consenso y éste sea, como no puede ser de otra forma, ratificado por Asamblea de socios. Y reitero, yo soy armador. No creo que haya mayor prueba de honestidad para con el club. He defendido para el Real Club de Regatas, en mi gestión, criterios que van contra mis intereses económicos como armador; es decir, una postura que me perjudica económicamente de una forma importante.

—Todo el problema se genera a raíz de la ampliación del plazo concesional. ¿Qué papel ha jugado la junta que preside en el mismo?

—Hemos logrado consolidar la concesión hasta 2027, que ya estaba “preconcedida” por la brillante gestión de mi predecesor Don Juan Rodríguez Marín, y la hemos ampliado hasta 2048, lo que aporta una estabilidad fundamental para el futuro del club.

—Uno de los aspectos más visibles ha sido el refuerzo de la comunicación del club. ¿Por qué era tan importante?

—Porque para cumplir objetivos deportivos, sociales y económicos hay que comunicar. Puedes tener un producto excelente, pero si la gente no lo conoce, no existe. Recuperar esa presencia exigía invertir en comunicación, explicar qué somos, qué hacemos y qué ofrecemos. Ha sido y es una inversión necesaria y estratégica.

— ¿Esa política de comunicación ha tenido impacto en la masa social del club?

—Sin duda. Desde 2018, la masa social ha crecido aproximadamente un 40 %. Este incremento ha tenido un efecto directo en la actividad deportiva y social del club y también en su estabilidad económica. Hablamos de unos 30.000 euros más de ingresos recurrentes al mes, lo que permite planificar, invertir y crecer con mayor seguridad

—En el plano deportivo, los resultados también parecen evidentes.

—Así es. El crecimiento ha sido tanto cuantitativo como cualitativo. En 2025 cerramos el año con 728 deportistas en vela, remo, piragüismo, actividades subacuáticas y pesca. Además, hemos creado nuevas secciones como piragüismo, que ya cuenta con 150 miembros, y pesca submarina, cuyo vocal se ha proclamado recientemente campeón del mundo.A esto se suman hitos muy relevantes: Celebración de campeonatos del Mundo de 420 y de España de distintas especialidades, la adjudicación del Campeonato de Europa de Láser 2027, y varios títulos mundiales y europeos en todas las categorías teniendo, a día de hoy, varios de nuestros deportistas en los equipos preolímpicos, hecho que no ocurría desde hace décadas. Todo ello refuerza el prestigio deportivo del club.

—Más allá de lo económico y lo deportivo, muchos socios destacan la mejora de las instalaciones y de la vida social del club. ¿Qué cambios se han realizado en este ámbito?

—Uno de los objetivos ha sido modernizar una imagen claramente obsoleta de nuestras instalaciones y adaptarlas a lo que hoy demandan los socios. Actualmente el club cuenta con un salón social y una terraza en la sede del puerto completamente renovados, además de nuevas instalaciones de restauración y piscina, que invitan a venir, quedarse y disfrutar del club más allá de la actividad deportiva.

— En definitiva, ¿qué balance hace de estos años?

—Un balance muy positivo aunque queda trabajo por hacer, pero el club hoy en día es un club que ha recuperado el prestigio y la actividad de antaño. Hemos hecho inversiones necesarias por más de 2.800.000 euros a lo largo de estos años, muchas de ellas son inversiones para los siguientes 30 años, y hemos devuelto 1.200.000 euros de atraques de socios que tenían derecho a su devolución. Dejamos unos fondos propios de 2 millones, una caja de 550.000 y un fondo de maniobra positivo, y suficiente. El desafío para darle continuidad será la futura gestión económica. Por mi parte, visto con perspectiva, creo que después de 8 años es bueno un relevo. Ofrezco mi colaboración futura y deseo la mayor de las suertes para la Junta que salga de las próximas elecciones porque de ellos dependerá el futuro del RCRA.