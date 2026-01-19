Hércules CF
El nuevo milagro de Carlos Abad para evitar otra derrota del Hércules
El guardameta volvió a salvar a los suyos en el tramo decisivo del partido con una gran parada
Hacer bueno el punto de Murcia pasaba por sumar de tres ante el Sevilla Atlético, objetivo “a priori” asequible vista la situación clasificatoria del filial. Nada más lejos de la realidad, el duelo en el Rico Pérez no arrojó ningún tipo de esperanza. Sin apenas ocasiones de gol transcurrieron los noventa minutos frente a un rival en descenso que dispuso de la ocasión más peligrosa del partido.
Tras el pitido final volaron dos puntos y con ello una pequeña parte de las aspiraciones a conseguir el ansiado ascenso, ya que el balance de dos puntos de nueve en los últimos tres encuentros resulta muy pobre y escaso.
Si se consiguió sumar un punto fue gracias a Carlos Abad, el salvador del Hércules. El portero tuvo que emplearse de lo lindo para volver a rescatar a sus compañeros con una parada de mérito. Corría el minuto 82 con 0-0 en el marcador cuando el Sevilla Atlético dispuso de la mejor ocasión del partido.
Desde la banda izquierda puso un centro envenenado Nico Guillén para que Ibra Sow, después de pelear con Javi Jiménez y evidenciar la clara diferencia de altura entre ambos, rematase cerca del área pequeña. Ahí volvió a aparecer el de siempre, el que en cada partida deja alguna acción salvadora. Tirando de reflejos y en décimas de segundo consiguió evitar un desastre mayor.
Esta parada se suma a la larga lista de actuaciones espectaculares, consolidándose como el mejor fichaje del Hércules en la época reciente. En lo que respecta a este curso ha conseguido mantener la portería a cero en siete ocasiones, siendo clave en la suma de puntos jornada tras jornada.
