Pepe Sánchez regresa a la presidencia del Horneo Eón

El Horneo Eón inicia una nueva etapa con el regreso de Pepe Sánchez a la presidencia. El relevo fue confirmado sin problemas en la asamblea de este lunes y supone además la marcha de Jaime Cremades, «Ñago». Sánchez, quien ya había encabezado el club en una etapa anterior, retorna con un mensaje claro: fortalecer la estructura interna y seguir trabajando en el crecimiento de la entidad y sobre todo tratar de consolidar al equipo en la máxima categoría. "Ahora vuelvo de una manera distinta a la anterior etapa, el principal objetivo es darle viabilidad al proyecto", señaló tras la asamblea el dueño del principal patrocinador del equipo.

El nuevo presidente asume el cargo en pleno parón de la competición por el Europeo. Tiene claro que existe un gran potencial en el club y está dispuesto a ofrecer lo máximo. "La estructura está muy mejorada respecto a hace unos años, ahora lo que voy a hacer es ponerme al día e ir viendo si cómo mejorar todo", afirma Sánchez, que está muy satisfecho de la respuesta de la afición en este primer año de Asobal: "Me ha sorprendido la cantidad de gente que viene a los partidos, mucha de fuera buscando ver balonmano de la máxima categoría". El dueño del principal patrocinador de la entidad llegó al club en 2017 en Segunda Nacional como Club Balonmano Sporting Alicante y fue escalando hasta llegar a División de Honor Plata Masculina. Fue en el verano de 2021, con el equipo en División de Honor Plata Masculina cuando se apostó por un nuevo proyecto y una nueva identidad: Horneo Eón Alicante. Su principal objetivo era ascender a Asobal y por fin se pudo hacer realidad.

Vuelvo de una manera distinta para trabajar por la viabilidad económica Pepe Sánchez — Presidente del Horneo Eón

Durante este periodo ha creado, además, la sección femenina cuyo primer equipo, categoría a categoría llegó a División de Honor Plata Femenina. En su haber, cuenta también con el ascenso del filial a Segunda Nacional. Otra de las secciones que han visto la luz durante su anterior etapa al frente de la presidencia fue la del equipo de inclusivos y donde siguió trabajando por ella como presidente de la Fundación EÓN Balonmano Alicante. Todo ello, sumado a la ampliación de la cantera del club y, por supuesto, la de devolver a la afición la ilusión por el balonmano.

Tiene claro que su intención es seguir profesionalizando la entidad además de trabajar "por la viabilidad económica del club" en una categoría de gran exigencia a todos los niveles. Pepe Sánchez dio un paso al lado pero ahora ha considerado que es el momento idóneo para regresar a la primera línea del Horneo Eón con nuevas ideas y técnicas financieras.

El que abandona la entidad es Jaime Cremades, «Ñago», que la semana pasada ya empezó a despedirse del club. El exguardameta llegó al club alicantino en 2021 para asumir el cargo de director general. En mayo de 2023 asumió el cargo de presidente para relevar a Sánchez y el año pasado hizo realidad el sueño de situar al equipo en la máxima categoría nacional con un gran ascenso que fue muy celebrado en la ciudad. Pepe Sánchez agradeció su trabajo: "Le estamos muy agradecidos por el trabajo que ha hecho a nivel deportivo".

Tiempo de cambio para el Horneo Eón y energías renovadas para el nuevo presidente al frente de un club que prepara la vuelta a la competición con nuevas incorporaciones de cara a una segunda vuelta de gran exigencia.