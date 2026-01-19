Seiscientos senegaleses y argelinos festejan en Alicante la victoria en la Copa África

Unas seiscientas personas salieron anoche en Alicante a celebrar la victoria de Senegal ante Marruecos en la final de la Copa África, una celebración en la que se tiraron huevos, petardos y se quemó un contenedor.

La particularidad de esta celebración en una calle de la Zona Norte de Alicante es que entre las 600 personas había tanto senegaleses como ciudadanos argelinos, que presumiblemente estaban más contentos por la derrota de Marruecos que con la victoria de Senegal.

La Policía Nacional organizó un dispositivo de seguridad en el que participaron efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de Seguridad Ciudadana, que se desplegaron en la avenida Pintor Gastón Castelló.

Contenedor ardiendo anoche en Alicante. / INFORMACIÓN

Los asistentes a esta celebración estuvieron tirando petardos e incluso huevos. Algún asistente fue más allá y quemó un contenedor de basuras en la calle Pino Santo, fuego que fue extinguido por los bomberos sin causar daños a vehículos estacionados.

La celebración concluyó sin detenidos y los senegaleses y argelinos se dispersaron tras festejar la victoria en la prórroga en un polémico partido en el que Marruecos pudo haber ganado si el madridista Brahim hubiese marcado un penalti al final de los noventa minutos reglamentarios.