El Jove Español da inicio a su 60 aniversario... con un cambio importante

El F.C. Jove Español de San Vicente ha dado inicio a los actos de su 60 aniversario, al que se llegará en 2027, con una medida que supondrá un cambio de nombre oficial en la entidad, que a partir de julio recuperará su denominación original: C.D. Español de San Vicente.

Esta variación se ha aprobado por unanimidad en Asamblea General y se hará efectiva a partir del próximo 1 de julio y así se trasladará al Registro de Entidades Deportivas de la Generalitat Valenciana, al Ayuntamiento de San Vicente y a los estamentos de la Real Federación Española de Fútbol.

La decisión deriva del expediente interno de investigación histórica del club impulsado en 2023 por Rafael Beviá, director general de la entidad, que contó con la colaboración tanto de la Federación Valenciana de Fútbol como del reputado historiador deportivo Josep Miquel García.

Comisión de memoria histórica

"El mencionado estudio llegó a la conclusión irrefutable apoyado en soporte documental y certificaciones oficiales de que el actual F.C. Jove Español de San Vicente es la misma asociación deportiva con el mismo número de identificación fiscal y mismo número de registro en la Federación que el club fundado el 1 de agosto de 1967 denominado C.D. Español de San Vicente. Desde 1967 hasta la actualidad el club ha cambiado la denominación en cinco ocasiones, inscribiendo nuevos estatutos y directivas en Federación así como en el Registro de Entidades Deportivas pero siempre usando la misma sociedad inicial fundada en 1967", asegura el club en una nota publicada en su página web.

Además, con el objetivo de no repetir errores en la preservación de la historia del club, el mismo también ha anunciado la aprobación de la constitución de una comisión de memoria histórica del club cuya finalidad es preservar la historia del club, la custodia e inventariado de la documentación y enseres históricos del club, reconocer la labor de aquellas personas importantes en la historia del club y exigir la rectificación de aquellas publicaciones respecto a la supuesta desaparición y/o refundación del club.