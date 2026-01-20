Vuelve el Trofeo Memorial de natación Pascual Román del 23 al 25 de enero

El Ayuntamiento de Elche, a través de la concejalía de Deportes, ha presentado la XXXI edición del Trofeo Memorial Pascual Román de natación que tendrá lugar en la piscina del pabellón Esperanza Lag los próximos días 23, 24 y 25 de enero.

El concejal del área, José Antonio Román ha apuntado que es "uno de los actos dentro de la Capital Mediterránea del Deporte, una competición ya veterana que reúne a nadadores profesionales con marcas nacionales e internaciones".

Está previsto que participen más de 700 nadadores en categoría masculina y femenina, de 39 clubes deportivos diferentes y de varias comunidades autónomas entre las que destacan Castilla y León, Castilla La Mancha, Andalucía, Madrid, Murcia y Comunidad Valenciana.

Cartel del evento. / Ayto. de Elche

El presidente del Club de Natación Elche, Jaime Sánchez, ha confirmado que "dentro de los participantes contaremos con varios campeones de España de diversas categorías y también un nadador mundialista paralímpico medallista en las paralimpiadas de París" y ha aprovechado para "invitar a todos los ilicitanos a disfrutar de lo que será y ha sido siempre una fiesta de la natación".

Por último, Román ha recordado que Elche acogerá el 31 de enero el campeonato de España de natación de larga distancia "donde tendremos por primera vez a los mejores nadadores del país en la piscina del pabellón Esperanza Lag".