La etapa Alicante-Auckland será la más larga de la historia de la Ocean Race

A menos de un año del inicio de The Ocean Race 2027, la organización de la regata ha confirmado este miércoles una primera etapa récord que llevará a las tripulaciones a recorrer medio planeta. El 17 de enero de 2027, desde Alicante zarpará una primera etapa sin precedentes hasta Auckland, Nueva Zelanda. Con 14.000 millas náuticas de travesía, se trata del tramo inaugural más largo en los 53 años de historia de este desafío oceánico.

La principal competición mundial de vela oceánica con tripulación completa partirá desde Alicante por sexta edición consecutiva, y contará con una ruta global compuesta por cuatro puertos de escala y el recorrido completo que se confirmará en los próximos meses.

El presidente de la regata, Richard Brisius, ha puntualizado que “la edición de 2027 vuelve a elevar el listón con un recorrido que desafiará incluso a los mejores regatistas de nuestro deporte. La etapa inicial hasta Auckland que sale de Alicante es una declaración de intenciones: esto es vela oceánica en su forma más extrema y más emocionante”.

Vuelta al mundo

Las tripulaciones deberán rendir al máximo desde el primer día, al afrontar una fase que les llevará hacia el sur por el Atlántico, alrededor del Cabo de Buena Esperanza, a través del Océano Austral y hasta el Pacífico. “Esta etapa entre Alicante y Auckland va a ser increíble”, ha precisado Kojiro Shiraishi, patrón del equipo japonés DMG MORI Sailing Team.

The Ocean Race tendrá la etapa más larga de su historia entre Alicante y Auckland

Esta será la duodécima vez que la regata haga escala en Auckland, conocida como la "ciudad de las velas", y desde ahí los barcos regresarán a Itajaí (Brasil), una de las ciudades anfitrionas más entusiastas, que vuelve a formar parte de la ruta. Próximamente se anunciarán escalas en Estados Unidos y Europa, antes de que la flota regrese al Mediterráneo, atraviese el Canal de Suez y afronte un sprint final hacia Amaala, en el mar Rojo, para un desenlace histórico en un destino inédito.

“Esto es lo que nos apasiona a los regatistas: pasar tiempo en el mar, competir contra rivales de primer nivel y afrontar grandes desafíos. Aquí es donde aprendes sobre ti mismo y sobre tus compañeros de equipo, y donde se forjan vínculos que duran toda la vida”, ha añadido Boris Herrmann, patrón del Team Malizia.

Alicante, en el foco internacional

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha resaltado que “The Ocean Race está estrechamente ligada a Alicante desde 2008 y nos reporta una gran proyección y posicionamiento internacional, además de un considerable rédito económico”. Asimismo, ha puesto énfasis en “el compromiso social y educativo con la salud de los océanos y la protección del mar”, que desarrolla esta regata, considerada la competición por equipos más dura en el mundo del deporte.

En el mismo sentido, la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marian Cano, ha subrayado que “como Puerto de Salida de esta etapa colosal, Alicante y la Comunidad Valenciana se convertirán en un excepcional punto de encuentro en materia de innovación y tendremos la oportunidad de mostrar nuestra herencia marítima y nuestra vocación internacional". "Al mismo tiempo, acoger The Ocean Race refleja nuestro profundo compromiso con la salud del océano y la educación, inspirando a las nuevas generaciones a comprender, respetar y proteger el mar que nos conecta a todos”, ha agregado la consellera.

La competición más exigente

The Ocean Race se ha ganado su reputación como la competición más intensa y exigente del deporte. A bordo de los barcos oceánicos más rápidos y con foils del mundo —la clase Imoca—, los equipos afrontan semanas en el mar, navegando por las aguas más diversas y desafiantes del planeta, desde las las calmas lentas del ecuador al viento brutal y las olas gigantes del Océano Austral.

The Ocean Race 2027 exige que todos los equipos incluyan al menos una mujer a bordo en todo momento, reforzando el compromiso de la regata con la competición mixta al más alto nivel del deporte. Además, los avances tecnológicos permitirán que los reporteros a bordo de cada barco mantengan una conexión constante con la sede de la regata en Alicante y con los aficionados de todo el mundo.

Noticias relacionadas

Además, los equipos llevan a bordo equipos científicos para recopilar datos clave sobre las condiciones del océano, los microplásticos y el impacto del cambio climático en algunas de las aguas más remotas del planeta. Estos datos contribuyen a investigaciones esenciales que ayudan a los científicos a comprender y proteger mejor el mar, uno de los objetivos declarados de la regata.