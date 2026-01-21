La Nucia presenta en Fitur los once grandes eventos deportivos que acogerá en 2026

La Nucia ha presentado este miércoles en Fitur los 11 eventos deportivos más importantes que organizará "la ciudad del deporte" en 2026. Se trata de competiciones de ámbito internacional y nacional que, según ha expresado el Ayuntamiento, generarán un gran número de pernoctaciones y un gran retorno económico a La Nucía y toda la comarca de la Marina Baixa.

En el calendario destacan el Torneo Boxam Internacional Élite, la Shimano Super Cup Massi XCO UCI 1, los Campeonatos de España de Duatlón Supersprint, el 32º Rallye La Nucía, el Campeonato de España Máster de Karate, el XXIII Open Internacional de España de Taekwondo-WTF, ek Campeonato de España de Kickboxing, el European Open Judo, los Campeonatos de España de Atletismo sub 14 y sub 16 y el Criterium - Gran Fondo de Ciclismo.

Medallistas olímpicos y mundiales

El acto de “Evento Deportivos La Nucía 2026” contó con la presencia de medallistas olímpicos y mundiales como el boxeador Ayoub Ghadfa (plata en París 2024), los taekwondistas Adriana Cerezo (plata en Tokio 2020 y 9ª París 2024), Adrián Vicente (9º Tokio 2020 y 5º París 2024) y el exciclista y director deportivo Carlos Coloma (bronce olímpico XCO mtb Río 2016). Del mismo modo, participaron las judocas de la selección nacional Mireia y Adriana Rodríguez, la gimnasta Lourdes Mohedano (plata olímpica Río 2026) y el capitán de los Hispanos Raúl Entrerríos (doble bronce olímpico en balonmano con España y campeón mundial). También estuvo presente Miguel Fuster, seis veces campeón de España de Rallyes

El alcalde de La Nucia, Bernabé Cano, y el boxeador Ayoub Ghadfa, medallista de plata en Paris 2024. / INFORMACIÓN

Para finalizar el acto se presentó un video spot promocional. Estas pruebas deportivas serán retransmitidas en directo por televisiones nacionales e internacionales y plataformas de streaming, por lo que la imagen de La Nucia se difundirá en medio mundo a través de estos eventos, consiguiendo una "promoción turística de calidad a través del deporte”.

Más de 800.000 pernoctaciones en 2025

En 2025 se celebraron un total de 169 eventos deportivos que generaron más de 800.000 pernoctaciones. Todo ello generó un gran retorno económico a La Nucía y comarca de la Marina Baixa, demostrando el motor económico que es el turismo deportivo.

En su intervención, el alcalde de La Nucía, Bernabé Cano, ha destacado la gran promoción que supondrán estos eventos deportivos para La Nucía, la Costa Blanca y la Comunidad. “El año pasado alcanzamos las 800.000 pernoctaciones con más de 169 eventos deportivos, cifras que superaremos en 2026", ha augurado el primer edil.

Noticias relacionadas

En esta presentación ha participado también la consellera de Turismo, Marian Cano, acompañados de figuras y autoridades deportivas como Carlos Coloma, bronce olímpico en MTB en Río 2016, José Hidalgo, presidente de FETRI, Jesús Castellanos, presidente de la Federación Española de Taekwondo, Raúl Chapado, presidente de la Federación Española de Atletismo, Felipe Martínez, presidente de la Federación Española de Boxeo, Javier Castellar, presidente del Club Pódium, Juan Lama gerente de la Federación Española de Kick Boxing y Muay Thai, José Vicente Medina, vicepresidente de la Real Federación Española de Automovilismo, Gonzalo González, gerente de la Federación Española de Judo y Camelo Paniagua, presidente de la Real Federación Española de Patinaje.