Horneo Eón Alicante
El Horneo Eón Alicante lanza su campaña de abonos de media temporada
Bajo el lema "¿Vas a dejar que te lo cuenten?" la entidad pretende sumar aficionados para el tramo decisivo del curso
El Horneo Eón Alicante lanza su campaña de abonos de media temporada 2025/2026 bajo el lema "¿Vas a dejar que te lo cuenten?". En ella, el club baja un 50% todos sus abonos, a excepción de los Palcos VIP a pie de pista.
Con esta campaña se busca que todo aquel que no haya podido disfrutar todavía de la liga Asobal, la máxima categoría del balonmano nacional, en Alicante pueda hacerlo en una segunda vuelta que se presenta apasionante con un Pitiu Rochel que jornada tras jornada vibra aún más con el equipo.
El precio del abono general dependerá de la grada que se elija y en él están incluidos todos los partidos de la segunda vuelta de la liga Asobal. El club se reserva la opción de señalar un "día del club" a lo largo de la temporada.
Los niños de 0 a 12 años tendrán el abono gratuito. Los abonados en los sectores C, D, E, F y Zona VIP podrán elegir su asiento. Para esta segunda vuelta se mantiene el abono familiar (2 adultos y 1 o 2 menores) que contará con un descuento del 20% del total sobre el precio de esta campaña de media temporada, en función del sector que elija (el descuento se aplica sobre el segundo adulto). En esta campaña de media temporada desaparece el Abono Fidelidad.
La venta de los abonos estará disponible de manera online, desde este mismo jueves 22 de enero, en la página web del club y de forma presencial en sus oficinas. La venta física comenzará este viernes 23 de enero con un horario de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 horas. Los horarios pueden ser modificados por las necesidades organizativas.
