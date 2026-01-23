El Atticgo Elche se juega en casa el pase a cuartos de la European Cup

El Atticgo Elche recibe este sábado en el Esperanza Lag (20:00 horas) al combinado polaco Gminy Kobierzyce para disputar la vuelta de los octavos de final de la EHF Copa Europea. Las ilicitanas se disponen a enfrentar con cautela y máxima prudencia al rival, pese a los seis goles de ventaja logrados hace una semana en el partido de ida en Polonia.

Las guerreras franjiverdes, que atraviesan su mejor momento de la temporada, no se fían del rival, por lo que tanto las jugadoras como el cuerpo técnico han realizado durante la semana un llamamiento a la afición para que acuda al pabellón y haga valer el "factor casa".

Al igual que en la ida, el Atticgo Elche estará dirigido desde el banquillo por Alberto Zabalegui, que sustituirá a Joaquín Rocamora, del que ha sido segundo entrenador durante los últimos cinco años, mientras el técnico oriolano se encuentra de baja por paternidad.

La eliminatoria no está cerrada

Zabalegui recordó que la Copa Europea es una competición especialmente motivadora para el Atticgo Elche, que se proclamó campeón del torneo hace dos temporadas, y advirtió de que la eliminatoria no está cerrada pese a la renta de seis goles obtenida en la ida.

"Todos los equipos pasan por momentos de debilidad en una eliminatoria. La ida estuvo marcada por nuestra buena actuación en portería, pero si ellas mejoran su efectividad o nosotras la bajamos pueden meterse perfectamente en la eliminatoria", explicó el técnico.

El entrenador asumió con naturalidad su nuevo rol al frente del equipo. "Estoy cómodo como ayudante de Joaquín, pero ahora me toca dar un paso adelante por las circunstancias. Sabemos a lo que juega el Elche, así que es un día más en la oficina, salvo que en lugar de estar sentado estaré de pie", señaló.

Por último, Zabalegui pidió a sus jugadoras que "sean ellas mismas" sin mirar el marcador y apuntó como claves del partido "la portería y la eficacia defensiva". Por tanto, el Elche deberá jugar el partido desde cero para garantizarse el billete a cuartos de final con una quinta victoria en lo que va de competición europea.

Semana enfocada en el partido

El Gminy Kobierzyce llega a Elche con la obligación de forzar situaciones que le permitan acceder a cuartos de final y superar el parcial adverso. El conjunto polaco, que ha tenido este viernes una sesión de entrenamiento en el pabellón Esperanza Lag, ya ha sido capaz de remontar una eliminatoria en la actual campaña. Fue en Estambul ante el Üsküdar BSK, cuando ganó 31-34 y revirtió el 31-32 de la ida. Su otra salida europea se saldó con una abultada derrota 29-23 contra el ADAA São Pedro do Sul portugués.

Noticias relacionadas

El equipo polaco llega a esta cita europea tras haber sufrido una derrota en su liga doméstica por 23-31 ante el Zagłębie Lubin SA, líder de la competición, por lo que no ha podido trabajar, como el Atticgo BM Elche, de manera focalizada en su remontada. El equipo ilicitano ha tenido una semana de trabajo en la que, debido al aplazamiento del partido ante el Cicar Lanzarote Ciudad Arrecife ha puesto los cinco sentidos en el duelo de EHF European Cup.