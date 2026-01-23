La Clàssica Comunitat Valenciana de ciclismo parte este domingo de La Nucia

El Estadi Olímpic de La Nucia será la salida de la Clàssica Comunitat Valenciana 1969, este domingo a las 12:15 horas. La carrera de 199,5 km, con salida en La Nucia y meta en València, se celebra en un solo día y marca el inicio del calendario UCI en Europa del ciclismo en carretera. Esta 42ª edición contará con un pelotón de 160 ciclistas de 18 equipos, entre ellos seis World Tour como el Movistar, Lidl-Trek o Bahrain. Desde las 11 horas los aficionados al ciclismo podrán ver en directo el control de firmas y presentación de los equipos, con entrada libre y gratuita.

Magnier, Groenewegen, Lonardi y Cortina

Entre los participantes destacan las estrellas internacionales Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets) y Giovanni Lonardi (Team Polti VisitMalta), antiguos ganadores de la prueba. Junto a ellos estarán los franceses Paul Magnier (Soudal Quick-Step) y Bryan Coquard (Cofidis Team), el español Iván García Cortina (Movistar Team) y el legendario Nairo Quintana (Movistar Team). También tomarán la salida desde La Nucia los ciclistas Manuel Peñalver (Team Polti VisitMalta) de Torrevieja y Héctor Álvarez (Lidl - Trek) de Benidorm, ambos con opciones si la carrera se decide con un fianl al sprint. Este año se subirá el mítico Coll de Rates en un renovado recorrido que refuerza su paso por las comarcas del interior de las provincias de Alicante y Valencia.

Equipos que participarán en la Clàssica 2026. / SLT Sport

Se espera que la prueba termine alrededor de las 17:15 en la Avenida de Francia de València. La última parte de la prueba se podrá seguir a través del canal oficial de la organización en Youtube, desde las 14:30.

En busca del sucesor de Marc Hirschi

El año pasado el ganador de la prueba fue Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling Team) en la meta ubicada en el Estadi Olímpic de La Nucía. En 2024 fue el sprinter neerlandés Dylan Groenewegen (Team Jayco-Alula) al sprint en Valencia, que podría repetir triunfo en esta edición de 2026. Hace tres años con meta en La Nucía se impuso un jovencísimo Arnaud De Lie (Lotto-Dstny), que tras su victoria en la Clàssica se ha convertido en un sprinter de prestigio dentro del pelotón internacional. Los ganadores de las otras ediciones fueron: Giovanni Lonardi (Eolo Kometa) en 2022, que también estará en esta edición y Lorrenzo Manzin (Total Direct Energie) en 2021.

Desde su vuelta en 2021 tras 16 años de ausencia, la Clàssica Comunitat Valenciana 1969 siempre ha estado vinculada a La Nucía, albergando la salida (2021, 2022 y 2024) y la meta (2023 y 2025). Se trata de una prueba UCI 1.1 incluida en el calendario Europe Tour.